Atomfall: So profitiert die neue IP vom Xbox Game Pass – Update bringt weitere Verbesserungen

Entwickler Rebellion feiert mit „Atomfall“ den erfolgreichen Start einer neuen IP. Dabei spielte vor allem der Xbox Game Pass eine entscheidende Rolle, wie CEO Jason Kingsley jetzt in einem Interview betonte. Zudem dürfen sich Spieler ab sofort über ein neues Update freuen, das das Spielerlebnis weiter verbessert.

Das britische Entwicklestudio Rebellion ist vor allem für die „Sniper Elite“-Reihe und die dazugehörigen „Zombie Army“-Spin-offs bekannt. Ende März brachte das in Oxford ansässige Team mit „Atomfall“ jedoch eine brandneue IP ins Rennen, die einen äußerst erfolgreichen Start hinlegen konnte.

Bereits am ersten Wochenende nach der Veröffentlichung wurde die Marke von einer Million Spieler geknackt – ein historischer Erfolg in der 32-jährigen Unternehmensgeschichte von Rebellion. Und wie CEO Jason Kingsley nun in einem Interview deutlich gemacht hat, spielte dabei vor allem der Xbox Game Pass eine wichtige Rolle.

„Microsoft war ein fantastischer Partner“

Im Gespräch mit GamesIndustry enthüllte Kingsley, dass allein schon die Enthüllung von „Atomfall“ auf dem letztjährigen Xbox Games Showcase für so viel Aufsehen sorgte, dass „unsere Prognosen völlig übertroffen“ wurden. Doch neben der Marketingunterstützung von Microsoft war es die Day-One-Veröffentlichung im Game Pass, die den Weg zum erfolgreichen Launch ebnete.

„Es war ein großer Erfolg“, erklärte Kingsley. „Microsoft war ein fantastischer Partner, sie haben uns wirklich unterstützt. Sie haben ihr Können und ihre Kompetenz in unser kleines Projekt eingebracht, und es hat wirklich gut geklappt. Sie haben also ein gutes Geschäft gemacht, und wir haben auch ein gutes Geschäft gemacht.“

Zudem zeigte sich Kingsley davon überzeugt, dass die Game-Pass-Nutzer auch einen positiven Einfluss auf die Verkäufe haben können: „Der Game Pass bietet die Chance, Leute zum Ausprobieren zu bewegen. Wenn es ihnen gefällt, erzählen sie ihren Freunden in den sozialen Medien davon: Hey, ich hab da ein cooles Spiel im Game Pass entdeckt, das müsst ihr euch ansehen! Einige ihrer Freunde haben vielleicht auch den Game Pass und spielen es dann. Aber andere haben ihn nicht und wollen trotzdem mitreden können – also kaufen sie es sich.“

Veröffentlichung im Game Pass mindert das finanzielle Risiko

Doch eine Veröffentlichung im Xbox Game Pass erhöht nicht nur die Aufmerksamkeit, sondern sorgt auch dafür, dass eine Art finanzieller Ertrag garantiert ist, was gerade im Fall einer neuen IP von Vorteil sein kann: „Ja, es mindert das Risiko, denn ohne ins Detail zu gehen, garantieren sie dir ein gewisses Einkommensniveau […]“, erklärte Kingsley.

„Aber es hat potenziell einen Dominoeffekt. Zum Beispiel auf die Verkaufszahlen im Xbox Store. Man könnte argumentieren, dass alle Hardcore-Spieler im Game Pass sind, und gerade die würden vielleicht eine neue IP wie diese kaufen. Kannibalisierst du also einen Teil der Zielgruppe? Und ich denke, vielleicht, ein bisschen. Aber der Gewinn, den du durch diese Kosten erzielst, ist unverhältnismäßig groß.“

Um den anhaltenden Erfolg von „Atomfall“ zu sichern, wurde außerdem ein neues und umfangreiches Update veröffentlicht, das das Spielerlebnis weiter optimiert. Neben gezielten Fehlerbehebungen implementiert die Aktualisierung eine Reihe von Quality-of-Life-Verbesserungen. Dazu zählen eine verbesserte Funktionalität der Karte und des Inventars sowie Korrekturen von Anzeigefehlern bei Untertiteln und der Lokalisierung.

Darüber hinaus adressiert der Patch spezifische Probleme in verschiedenen Arealen wie Wyndham Village, Casterfell Woods und Interchange, die zuvor den Spielfluss behindern konnten. Ein besonderer Fokus lag auf der Beseitigung von Fehlern in Quests, um ein reibungsloseres Spielerlebnis zu gewährleisten. Auch kleinere Anpassungen an den Waffen wurden vorgenommen. Das detaillierte Changelog zum neuesten „Atomfall“-Update steht auf der offiziellen Webseite zur Einsicht bereit.

