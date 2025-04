Discord testet neue Altersverifikation: Gesichtsscan und Ausweisprüfung in ersten Ländern

Discord testet neue Methoden zur Altersverifikation. In den ersten Ländern hat der Dienst damit begonnen, bestimmte Nutzer zur Vorlage eines Ausweises oder eines Gesichtsscans aufzufordern.

Discord beschreibt die neue Funktion als „ein Experiment“, das momentan in Australien und dem Vereinigten Königreich stattfindet. Dort können Nutzer beim Versuch, auf sensible Inhalte zuzugreifen oder ihre entsprechenden Einstellungen zu ändern, zur Altersverifikation aufgefordert werden. Das System erkennt solche Inhalte über den integrierten Filter für sensible Medien.

Altersverifikation bei Discord mit zwei Optionen

Zwei Verifikationsoptionen stehen den betroffenen Discord-Usern zur Verfügung: ein Gesichtsscan über Webcam oder Handykamera sowie der Upload eines amtlichen Lichtbildausweises, nachdem sie durch das Scannen eines QR-Codes mit dem Mobilgerät auf eine entsprechende Seite geleitet wurden.

In beiden Fällen wird die Altersangabe automatisiert überprüft. „In der Regel nur ein paar Minuten“ dauert dieser Prozess laut Discord. Im Anschluss erhält der Nutzer eine Systemnachricht sowie eine Direktnachricht des offiziellen Discord-Kontos mit der bestätigten Altersgruppe.

Die Einführung dieser Verifizierungsmethoden steht im direkten Zusammenhang mit gesetzlichen Vorstößen in beiden Testregionen. In Australien wurde im vergangenen Jahr ein Gesetz verabschiedet, das Kindern unter 16 Jahren die Nutzung sozialer Netzwerke untersagt. Plattformen werden verpflichtet, „angemessene Maßnahmen“ zu ergreifen, um dies zu gewährleisten – dazu zählen auch technische Altersnachweise.

Auch in Großbritannien steigen die Anforderungen: Die Regulierungsbehörde Ofcom verlangt bis Juli 2025 von Webseiten mit jugendgefährdenden Inhalten die Einführung „robuster“ Altersverifikationssysteme. Dazu zählen Methoden wie die Prüfung eines Lichtbildausweises oder der Einsatz von Kreditkarten zur Altersbestätigung.

Discord betont, dass es sich bei der Verifikation um einen einmaligen Vorgang handelt. Sollte es dennoch zu einer fehlerhaften Einstufung kommen, etwa wenn ein Erwachsener als minderjährig erkannt wird, kann die Altersgruppe entweder über das automatische Verfahren erneut geprüft oder alternativ manuell angepasst werden.

Wird jedoch festgestellt, dass ein Nutzer unter dem Mindestalter seines Landes liegt, kann sein Konto gesperrt werden – eine Freischaltung ist dann nur durch das Berufungsverfahren für Minderjährige möglich.

Wie steht es um die Sicherheit der Daten? Hierzu betonte ein Discord-Sprecher: „Die zur Durchführung der Altersverifizierung weitergegebenen Informationen werden nur für die einmalige Altersverifizierung verwendet und weder von Discord noch von unserem Anbieter gespeichert. Für den Gesichtsscan verwendet unser Anbieter eine Lösung, die geräteintern funktioniert. Das bedeutet, dass beim Scannen des Gesichts keine biometrischen Daten erfasst werden. Bei der ID-Verifizierung wird der Scan des Ausweises nach der Verifizierung gelöscht.“

Altersnachweis war bereits zuvor möglich – jetzt jedoch automatisiert

Bereits vor der Einführung des neuen Systems existierten auf Discord manuelle Wege zur Altersverifikation. Auf der offiziellen Supportseite wird ein Verfahren beschrieben, bei dem Nutzer – sofern sie laut ihrer Ansicht unbegründet von einem 18er-Server ausgeschlossen wurden – ein Foto von sich vorlegen müssen, auf dem sowohl ein Ausweis mit Geburtsdatum als auch ein handschriftlicher Zettel mit dem Discord-Benutzernamen sichtbar sind. Dieses Bild muss dann über ein spezielles Formular an das Trust & Safety Team gesendet werden.

Diese ältere Methode bleibt laut aktuellen Informationen weiterhin verfügbar, richtet sich jedoch primär an Fälle, bei denen eine falsche Alterszuweisung vorliegt oder der Zugang zu altersbeschränkten Servern ungerechtfertigt verwehrt wurde.

Die neuen Prüfmechanismen auf Discord markieren eine potenzielle Wende im Umgang sozialer Plattformen mit dem Altersnachweis. Auch wenn die Maßnahmen umstritten sind, scheint es ein legitimer Weg zu sein, Minderjährige von bestimmten Inhalten fernzuhalten. Was haltet ihr von solchen Systemen?

Weitere Meldungen zu Discord.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren