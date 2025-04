Microsoft hat eine limitierte Zubehör-Reihe angekündigt, die sich thematisch an „Doom: The Dark Ages“ orientiert. Die Kollektion umfasst drei Produkte: den Xbox-Controller in der Limited-Edition, den Elite-Controller Series 2 in einer „Doom“-Sonderedition sowie eine spezielle Konsolenhülle (Wrap) für die Xbox Series X.

Vorbestellungen ab 79,99 Euro möglich

Der Xbox-Controller im Look von „Doom: The Dark Ages“ kann zum Preis von 79,99 Euro vorbestellt werden und ist zunächst exklusiv im Microsoft-Store erhältlich. Zu einem späteren Zeitpunkt soll er auch im stationären Handel verweilen.

Laut offizieller Ankündigung lehnt sich das Design des Controllers gezielt an die Spielwelt an: „Gekrönt von 3D-Helmspitzen in Silber an der Oberseite und silberbeschichteten Seitenflächen, wurde dieser Controller wie eine dämonenvernichtende Superwaffe geschmiedet“, heißt es auf dem Xbox-Wire.

Den Basis-Controller im Look des kommenden „Doom“ gibt es für rund 80 Euro.

Käufer erhalten zusätzlich den „Doomslayer Executioner Skin DLC“ für das Spiel. Ob dieser Inhalt später separat angeboten wird, ist bislang nicht bestätigt.

Elite-Controller und Konsolen-Wrap

Der Elite Wireless Controller Series 2 im Stil des neuen „Doom“ kostet 199,99 Euro – Vorbestellungen sind möglich. Die Auslieferung beginnt am 25. April 2025. Auch dieses Modell ist im Microsoft-Store verfügbar, allerdings nur solange der Vorrat reicht.

„Das markante Mark of the Slayer steht im Zentrum des Designs, während das transparente rote Gehäuse – durchsetzt mit glutähnlichen Partikeln – das Gefühl vermittelt, direkt in die feurigen Tiefen der Hölle zu blicken“, schreibt Microsoft zum modifizierten Elite-Controller.

Wer den Elite-Controller im limitierten Look in den Händen halten möchte, wird mit rund 200 Euro zur Kasse gebeten.

Für die Xbox Series X wird ebenso eine limitierte Konsolenhülle (Wrap) im Look von „Doom: The Dark Ages“ angeboten. Das Design greift Elemente der Spielwelt auf. So finden sich außen „dunkles, zerschmettertes Felsgestein und das leuchtend rote Mark of the Slayer“, während auf der Innenseite Symbole und Runen aus dem „Doom“-Universum eingraviert sind. Sie werden sichtbar, wenn das Design abgenommen wird.

Besitzer einer Xbox Series X dürfen ihre Konsole in ein neues Gewand hüllen, das auch auf der Innenseite etwas zu bieten hat.

„Doom: The Dark Ages“ erscheint plattformübergreifend für PS5, Xbox Series X/S und PC. Entwicklerstudio id Software legt diesmal einen höheren Wert auf die Hintergrundgeschichte und verzichtet auf einen Multiplayer-Part. Die Handlung führt Spieler an Orte aus der Vergangenheit des Doomslayers sowie darüber hinaus. Die Veröffentlichung erfolgt samt PS5-Pro-Support plattformübergreifend am 15. Mai 2025.

Was haltet ihr vom exklusiven Xbox-Zubehör für „Doom: The Dark Ages“? Würdet ihr davon gern eine PS5-Edition sehen?

Weitere Meldungen zu DOOM: The Dark Ages.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren