EA Sports F1 25: Mehr Realismus – Neue Infos zu Authentizität und Anpassungsmöglichkeiten

Das Team von Codemasters arbeitet derzeit fleißig am kommenden Racing-Game "EA Sports F1 25". Die Macher versprechen unter anderem eine verbesserte Präsentation sowie verschiedene YoY Advancements. Welche genau, lest ihr hier.

Der Release von „EA Sports F1 25“ rückt langsam immer näher und um die Vorfreude der wartenden Fans der beliebten Racing-Game-Reihe noch weiter anzuheizen, enthüllt das Team von Codemasters im Rahmen eines Videos neue Infos. Nachdem es zuletzt um die Modi „My Team“ und „Driver Career“ ging, stehen nun die Präsentation und YoY Advancements, also die Jahr-zu-Jahr-Verbesserungen, im Fokus. Wir fassen die wichtigsten Details für euch zusammen.

Überarbeitete Strecken – erstmals auch rückwärts!

Im neuen „F1 25“-Video, das ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen könnt, kommt Creator Manager James Bralant auf die Rennstrecken zu sprechen. Fünf Kurse haben mit der LIDAR-Technologie ein Update spendiert bekommen: Bahrain, Imola, Melbourne, Miami und Suzuka. Dank der Verbesserungen sind diese Strecken nun noch authentischer und fangen das Gefühl eines echten Rennwochenendes noch realistischer ein.

Darüber hinaus profitiert die Vegetation am Streckenrand von der LIDAR-Technologie. Neue Bäume wurden den fünf Kursen hinzugefügt, die exakt zur realen Location passen. Als Beispiel sind etwa Kirschbäume am Rand der Suzuka-Strecke zu sehen.

In „EA Sports F1 25“ hält des Weiteren ein Feature Einzug, das sich Fans der Rennspielreihe bereits seit Jahren wünschen: Reverse Tracks, also Rennstrecken, die ihr nun in umgekehrter Richtung abfahren könnt. Den Anfang machen die drei Kurse Silverstone, Österreich (Red Bull Ring) und Zandvoort. Die Verantwortlichen betonen, dass viel Arbeit in die Reverse-Varianten dieser Rennstrecken geflossen sei und dass die drei besten Kurse hiervon profitieren dürfen.

F1 25 bietet euch noch mehr Anpassungsmöglichkeiten

Außerdem dürft ihr euch auf weitere Anpassungsmöglichkeiten freuen. Genauer bekommt ihr nun die Chance, Anstriche eurer Sponsoren realistischer auf eurem Rennwagen zu positionieren. Es soll zudem nun keine vorgegebenen Plätze mehr für die Aufkleber eurer Sponsoren geben. Doch nicht nur das: Die Logos eurer Sponsoren sollen nun insgesamt noch realistischer sein. Des Weiteren könnt ihr nun auch Anstriche kleinerer Sponsoren platzieren.

Ebenfalls anpassbar sind in „F1 25“ übrigens die Fahrernummern. Das Team von Codemasters hat die Bitten der Community erhört und bietet euch im nächsten Teil der Racing-Game-Reihe erstmals die Möglichkeit, die Schriftart und Farbe der Fahrernummern nach euren Vorlieben zu verändern. Zudem sind die Motorensounds im „My Team“-Modus nun von den Motorenherstellern abhängig.

„Invitationals" als neuer Event-Typ: Jede Invitational (Deutsch: Einladung) ist gewissermaßen ein Key für ein Multiplayer-Rennen mit ganz eigenen Besonderheiten. Spieler fahren gegen KI-Gegner und erarbeiten sich gemeinsam Punkte

Überarbeitetes UI: Die Benutzeroberfläche hebt nun positives Verhalten in „F1 25"-Rennen hervor und erleichtert es euch, Freunden direkt Einladungen zu schicken

The Positive Play Awards: Positives Spielerverhalten soll belohnt werden

Überarbeitetes Flashback-System

Neue Zwischensequenzen: Neue Media- und Paddock-Szenen mit bekannten Fahrern und Fahrerinnen in „My Team" und „Driver Career". Überarbeitete Podium-Cutscenes

Überarbeitetes Audio: Neue Fahrer-Dialoge über das Radio während des Qualifyings; Sprechzeilen der Fahrer wurden verdoppelt

„EA Sports F1 25“ erscheint am 30. Mai 2025 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Epic Games Store & Steam). Die „Iconic Edition“ des Racing-Games, die verschiedene zusätzliche Inhalte bietet, erscheint bereits am 27. Mai 2025.

Freut ihr euch schon auf den überarbeiteten Strecken sowie YoY-Verbesserungen in „F1 25“?

