Forza Horizon 5: Inklusive der Add-ons – Downloadgrößen und Preload-Termine für PS5 bestätigt

Mit "Forza Horizon 5" findet in diesem Monat der wohl erfolgreichste Xbox-Titel der laufenden Konsolengeneration den Weg auf die PS5. Schon jetzt ist bekannt, wie viel freien Speicherplatz wir für das Rennspiel reservieren müssen.

Nachdem im vergangenen Jahr vor allem kleinere Xbox-Titel wie „Hi-Fi Rush“ oder „Grounded“ ihren Weg auf die PS5 fanden, folgt in diesem Monat ein echtes Schwergewicht.

Die Rede ist von „Forza Horizon 5“, dem Open-World-Rennspiel von Playground Games, das auf PC und Xbox Series X/S mittlerweile fast 45 Millionen Spieler zählt. Kurz vor dem PS5-Release lieferte uns „PlayStation Game Sizes“ konkrete Angaben zur Downloadgröße auf Sonys Konsole.

Allein für das Hauptspiel von „Forza Horizon 5“ müsst ihr demnach 131,92 Gigabyte an freiem Speicherplatz einplanen. Hinzu kommen die beiden Erweiterungen „Hot Wheels“ und „Rally Adventure“, die zusätzlich 9,47 Gigabyte beziehungsweise 15,49 Gigabyte beanspruchen.

Wann startet der Preload auf der PS5?

Im PlayStation Store erscheint „Forza Horizon 5“ in drei unterschiedlichen Versionen. Der Preload der Standard Edition (69,99 Euro) und der Deluxe Edition (89,99 Euro) startet auf der PS5 am 27. April 2025. Die Freischaltung des Spiels wiederum erfolgt bei diesen beiden Versionen am 29. April 2025.

Hinzukommt die Premium Edition für 99,99 Euro. Neben diversen Zusatzinhalten umfasst diese einen 4-tägigen Vorabzugriff auf „Forza Horizon 5“. Bei der Premium Edition ist der Preload ab dem 23. April 2025 möglich. Die Freischaltung nimmt Playground Games am 25. April 2025.

Die folgende Übersicht verrät, welche Inhalte die Premium Edition neben dem exklusiven Vorabzugriff bietet.

Forza Horizon 5: Das Spiel

Autopass für Forza Horizon 5

Hot Wheels-DLC

Rallye-Abenteuer-DLC

Willkommenspaket

VIP-Mitgliedschaft

Vorabzugriff ab dem 25. April 2025

Horizon Realms zum PS5-Launch verfügbar

Pünktlich zum Launch von „Forza Horizon 5“ für die PS5 steht das umfangreiche „Horizon Realms“-Update bereit. Dieses bringt elf frühere „Evolving World“-Schauplätze zurück, die bislang nur zeitlich begrenzt zur Verfügung standen.

Zu den weiteren Inhalten gehören „eine handverlesene Sammlung einiger der beliebtesten, zuvor veröffentlichten Evolving-World-Updates der Community“.

Mit dem „Horizon Stadium Circuit“ wird zudem eine ganz neue Rennstrecke geboten, die nach ihrer Veröffentlichung dauerhaft im Spiel verbleibt. Die Strecke findet mit einem eigenen Event-Symbol auf der Karte und einer Rangliste für den Rivals-Modus den Weg in „Forza Horizon 5“.

Alle weiteren Details zu den Inhalten von „Horizon Realms“ haben wir hier für euch zusammengefasst.

