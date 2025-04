GTA 6: Wartezeit auf den zweiten Trailer – Community verweist auf unerfreulichen Meilenstein

Im Dezember 2023 ließ Rockstar Games endlich die sprichwörtliche Katze aus dem Sack und stellte uns das Open-World-Abenteuer „GTA 6“ in Form eines ersten Trailers vor.

Seitdem warten die Spieler sowohl auf neue Informationen als auch auf weitere Eindrücke. Zwar machten in den letzten Monaten immer wieder Gerüchte über die nahende Veröffentlichung eines zweiten Trailers die Runde, bewahrheitet haben sich diese bislang jedoch nicht. Am heutigen Donnerstag, dem 17. April 2025, erreichte die Wartezeit der Spieler einen unerfreulichen Meilenstein.

So sind seit der Veröffentlichung des Enthüllungstrailers mittlerweile 500 Tage ins Land gezogen, in denen sich Rockstar Games bedeckt hielt und offen ließ, wann wir endlich mit einem Status-Update zu „GTA 6“ rechnen dürfen.

Take-Two möchte Vorfreude aufrecht erhalten

Ende März ging Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, auf die Infoflaute der letzten Monate ein und sprach davon, dass die Vorfreude auf „GTA 6“ enorm sei. Intern gehe es darum, diese so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Aus diesem Grund nannte der Publisher bislang keinen konkreten Termin und spricht lediglich von einem Konsolen-Release im Herbst 2025.

Wie Zelnick zudem verriet, soll die Marketingkampagne – zu der auch ein neuer Trailer gehört – erst kurz vor dem Release von „GTA 6“ anlaufen.

„Die Vorfreude auf diesen Titel ist vielleicht die größte, die ich je bei einem Entertainment-Produkt erlebt habe. Ich habe schon einiges erlebt und war in allen möglichen Entertainment-Branchen tätig. Wir wollen die Vorfreude und die Spannung aufrechterhalten“, kommentierte Zelnick die Entwicklung nach der Veröffentlichung des ersten Trailers.

Blockbuster soll für Aufschwung bei Konsolen sorgen

In den letzten Monaten sprachen mehrere führende Analysten über den Release von „GTA 6“ im Herbst und sahen in dem Titel einen Blockbuster, der einer zuletzt kriselnden Branche Aufschub verleihen könnte. Vor allem auf den Konsolen sei damit zu rechnen, dass „GTA 6“ zahlreiche neue Spieler in den Markt spült und die Verkäufe der Konsolen beflügelt.

Ähnlich sieht das Ganze auch Strauß Zelnick. In einem Interview aus dem Februar 2025 äußerte sich der CEO von Take-Two Interactive wie folgt: „Wenn man einen großen Titel auf dem Markt hat, und wir haben viele davon in der Pipeline, hat das in der Vergangenheit Konsolen verkauft.“

„Und ich denke, das wird dieses Jahr auch passieren. Ich glaube zwar nicht, dass Zölle unser Freund sein werden, aber ich denke, dass es im Kalenderjahr 2025 aufgrund des Veröffentlichungsplans einen deutlichen Anstieg der Konsolenverkäufe geben wird, nicht nur von uns, sondern auch von anderen“, so Zelnick weiter.

Während die PS5- und Xbox Series X/S-Versionen von „GTA 6“ im Herbst erscheinen sollen, folgt die Umsetzung für den PC zu einem späteren Zeitpunkt.

