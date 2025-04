Kingdom Come Deliverance 2: Erster Story-DLC in Sicht? Entwickler deuten auf baldigen Release

Kingdom Come Deliverance 2:

Der erste Story-DLC für „Kingdom Come: Deliverance 2“ mit dem Titel „Begegnungen mit dem Tod“, der bisher für den Sommer angekündigt war, könnte schon bald erscheinen. Der PR-Manager von Entwickler Warhorse hat nun den voraussichtlichen Release-Monat preisgegeben.

Mit „Kingdom Come: Deliverance 2“ hatten die Entwickler der Warhorse Studios im vergangenen Februar das erste große Gaming-Highlight des Jahres veröffentlicht. So konnte das mittelalterliche Rollenspiel durch sehr gute Test-Wertungen überzeugen und zahlreiche Spieler anziehen: In den ersten zwei Wochen wurden bereits über zwei Millionen Exemplare verkauft.

Viele, die „Kingdom Come: Deliverance 2“ zum Release erworben haben, dürften inzwischen ausgiebig das Böhmen des 15. Jahrhunderts erkundet haben und nun nach neuen ritterlichen Abenteuern hungern. Hier versprechen die drei angekündigten Story-DLCs Abhilfe, die im Laufe des Jahres erscheinen sollen. Die erste Erweiterung scheint dabei schon früher als erwartet in Sicht zu sein.

PR-Manager nennt Release-Monat der ersten Story-Erweiterung

Anhand einer Roadmap enthüllten die Warhorse Studios die DLC-Pläne für „Kingdom Come: Deliverance 2“ bereits im Januar. Demnach ist die erste Erweiterung mit dem Titel „Begegnungen mit dem Tod“ für den Sommer vorgesehen. Auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) wollte es ein Nutzer aber ganz genau wissen und fragte kurzerhand bei PR-Manager Tobi Stolz-Zwilling nach der daraufhin antwortete: „Mai“.

Es sieht also ganz danach aus, als müssten sich die Fans nicht mehr lange gedulden. Dadurch dürfte in Kürze auch die offizielle Enthüllung des exakten Release-Datums erfolgen. Die erste Erweiterung verspricht laut Beschreibung eine Geschichte rund um einen mysteriösen Künstler, der Heinrichs Unterstützung sucht, aber auch eine dunkle Vergangenheit birgt. Dies führt zu weiteren gefährlichen Konfrontationen und verstrickt den Protagonisten in ein komplexes Netz aus Intrigen.

Weitere DLCs für Herbst und Winter geplant

Der nächste Story-DLC für „Kingdom Come: Deliverance 2“ soll dann im Herbst erscheinen: In „Das Erbe der Schmiede“ sieht sich Heinrich mit seinen Wurzeln konfrontiert, erkundet das Vermächtnis seines Ziehvaters und restauriert eine Schmiede. Die finale Erweiterung „Mysteria Ecclesia“ ist schließlich für den Winter vorhergesehen und führt Heinrich in das Kloster Sedlec. Auch hier warten ein Labyrinth aus Intrigen und verbogener Wahrheiten.

Frisch erschienen ist der Patch 1.2.4 für „Kingdom Come: Deliverance 2“, der mit dem neuen Hardcore-Modus eine zusätzliche Herausforderung für Spieler bereithält. Dieser Modus erschwert das Abenteuer durch negative Perks und das Entfernen essenzieller Hilfsmittel wie Karte und Kompass. Zudem sollen die Auseinandersetzungen deutlich schwerer werden. So versprechen die Entwickler ein völlig neues Spielgefühl.

