Kingdom Hearts: PS4-Komplettpaket mit 10 Titeln kommt als physische Version nach Europa

„Kingdom Hearts“-Fans in Europa dürfen sich freuen: Nachdem Square Enix bereits ein digitales „All-In-One Package“ mit sämtlichen bisherigen Spielen veröffentlichte, folgt nun die physische Edition für die PS4. Die Mega-Sammlung kommt also bald auch bei uns in den Einzelhandel.

Die „Kingdom Hearts“-Reihe von Square Enix erfreut sich enormer Beliebtheit, was primär an dem faszinierenden Crossover aus Disney und Square Enix liegen dürfte, das in einem einzigartigen, fiktiven Universum angesiedelt ist. Um die Invasion der finsteren „Herzlosen“ aufzuhalten, begeben sich die Spieler an der Seite ikonischer Disney-Charaktere wie Donald Duck und Goofy auf abenteuerliche Reisen durch unzählige zauberhafte Disney-Welten.

Im Laufe der Zeit hat sich die komplexe und tiefgründige Geschichte jedoch über eine Vielzahl von Spielen entfaltet, sodass selbst eingefleischte Fans manchmal den roten Faden verlieren können. Eine praktische Lösung bot Square Enix mit dem „Kingdom Hearts All-In-One Package“, einer umfassenden Sammlung aller bisherigen Titel.

Bislang war diese hierzulande jedoch ausschließlich als digitale Version verfügbar. Nun haben die Verantwortlichen erfreulicherweise bekannt gegeben, dass dieses Komplettpaket bald auch seinen Weg als physische Edition zu uns nach Europa finden wird.

Kingdom Hearts All-In-One Package erscheint im Juni in Europa als Disc-Version

In einer Pressemitteilung (via Gematsu) bestätigte Square Enix, dass das „Kingdom Hearts All-In-One Package“ ab dem 12. Juni auch in Europa als physische Version für die PS4 erhältlich sein wird, während Vorbestellungen bei teilnehmenden Händlern ab sofort möglich sind. In Nordamerika wurde die Kollektion, die aus insgesamt zehn Titeln besteht, bereits am 17. März 2020 als Disc-Fassung veröffentlicht.

Laut Square Enix bietet das Komplettpaket „sowohl für Fans als auch für Neulinge die perfekte Gelegenheit, in die bezaubernde Welt von Kingdom Hearts einzutauchen“. Enthalten sind in der Sammlung die folgenden Spiele und Filme:

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX Kingdom Hearts Final Mix Kingdom Hearts Re: Chain of Memories Kingdom Hearts 358/2 Days (HD-Remastered-Cinematic) Kingdom Hearts II – Finaler Mix Kingdom Hearts: Birth by Sleep – Finaler Mix Kingdom Hearts Re:coded (HD-Remastered-Cinematic)

Kingdom Hearts HD 2.8 – Prolog zum letzten Kapitel Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage – Kingdom Hearts χ Back Cover (Film)

Kingdom Hearts 3 (enthält nicht den herunterladbaren Inhalt „Re Mind“)

Um Neueinsteigern die Orientierung in der vielschichtigen „Kingdom Hearts“-Saga zu erleichtern, veröffentlichte Square Enix bereits im Vorjahr ein nützliches Video, das die empfohlene Reihenfolge der Spiele aufzeigt. Anschauen könnt ihr euch das nützliche Video noch einmal unterhalb dieser Meldung.

Wie steht es um Kingdom Hearts 4?

Und während Square Enix alle bisherigen „Kingdom Hearts“-Spiele als physisches Komplettpaket noch einmal zu uns nach Europa bringt, warten die Fans bereits seit einigen Jahren auf „Kingdom Hearts 4“. Offiziell angekündigt wurde der nächste Teil der Reihe bereits im April 2022 im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums der Reihe. Gezeigt wurde ein erster Trailer, in dem Protagonist Sora in einer realistisch anmutenden neuen Umgebung namens Quadratum erwacht.

Die Entwickler versprechen mit dem vierten Teil den Beginn eines neuen Handlungsbogens namens „Lost Master Arc“, der von Serienschöpfer Tetsuya Nomura selbst als „Anfang vom Ende“ für die gesamte Reihe beschrieben wird. Bislang ist allerdings noch kein Release-Termin bekannt und selbst die Plattformen wurden noch nicht genannt. Einem Insider zufolge soll intern jedoch eine Veröffentlichung für 2025 angepeilt werden.

