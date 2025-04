Lords of the Fallen: Finales Update 2.0 erhältlich – Freunde-Pass, Koop-Upgrade und mehr

Lords of the Fallen:

Das finale Update 2.0 für „The Lords of the Fallen“ ist ab sofort verfügbar und markiert damit die endgültige Version des Action-Rollenspiels. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen unter anderem der Freunde-Pass, geteilter Fortschritt im Koop-Modus sowie ein verbessertes Kampfsystem.

Im Oktober 2023 veröffentlichte Entwickler HexWorks mit „Lords of the Fallen“ einen ambitionierten Reboot des bereits 2014 erschienenen und gleichnamigen Titels von Deck13. Das Action-RPG distanzierte sich jedoch deutlich vom Original und überzeugte insbesondere durch sein düsteres Dark-Fantasy-Setting, eine beeindruckende Grafik dank Unreal Engine 5 sowie die innovative Möglichkeit, zwischen zwei Welten zu wechseln.

Obwohl das Soulslike nach seinem Release mit einigen technischen Problemen zu kämpfen hatte, zeigten sich die Entwickler von HexWorks engagiert und veröffentlichten in den vergangenen Monaten und Jahren über 50 Updates, die das Spielerlebnis kontinuierlich verbesserten. Nun erreicht „Lords of the Fallen“ mit dem ab sofort verfügbaren Update 2.0 seine endgültige Version.

Neue Features und zahlreiche Verbesserungen

Mit Update 2.0 erhält „Lords of the Fallen“ seine bisher größte Aktualisierung, die das Action-Rollenspiel um eine Fülle neuer Features bereichert. Besonders hervorzuheben ist der Freunde-Pass, der es erlaubt, das komplette Abenteuer im Online-Koop mit einem Freund zu teilen, selbst wenn dieser das Spiel nicht besitzt. Darüber hinaus profitieren Koop-Partner ab sofort von gemeinsamem Fortschritt.

Des Weiteren wurden das Kampf- und Bewegungssystem verbessert, was zu flüssigeren Animationen, einer verbesserten Zielerfassung und Ausweichmechanik führt. Obendrein wurde eine dedizierte Sprungtaste implementiert, während eine neue Leitmechanik der Umbral-Lampe jetzt den Weg durch die düstere Welt von Mournstead hervorhebt.

Highlights von Update 2.0 für „Lords of the Fallen“ im Überblick:

Gemeinsamer Fortschritt im Cross-Play-Koop-Modus – Beide Spieler speichern nun den gesamten Fortschritt der Hauptstory, solange sie sich im selben „Neuen Spiel“ befinden und eine ähnliche Anzahl an Hauptbossen innerhalb eines Spiels besiegt haben. Beide Spieler behalten die gesamte Beute, 100 % Vitalität und können sich in allen Online-Sitzungen gegenseitig wiederbeleben.

– Beide Spieler speichern nun den gesamten Fortschritt der Hauptstory, solange sie sich im selben „Neuen Spiel“ befinden und eine ähnliche Anzahl an Hauptbossen innerhalb eines Spiels besiegt haben. Beide Spieler behalten die gesamte Beute, 100 % Vitalität und können sich in allen Online-Sitzungen gegenseitig wiederbeleben. Kostenloser Freunde-Pass – Lade Freunde zu deinem Abenteuer im Online-Koop ein, auch wenn sie das Spiel nicht besitzen. Freunde behalten Beute und Charakterfortschritt und erhalten vollen Offline-Zugriff auf das Tutorial und die Charaktererstellung.

– Lade Freunde zu deinem Abenteuer im Online-Koop ein, auch wenn sie das Spiel nicht besitzen. Freunde behalten Beute und Charakterfortschritt und erhalten vollen Offline-Zugriff auf das Tutorial und die Charaktererstellung. Überarbeiteter Kampf und Bewegung – V2.0 bietet flüssigere Animationen, bessere Waffenreaktion, verfeinerte Zielerfassung, verbesserte Ausweichmanöver und neue Aufforderungen für schwere Schläge

– V2.0 bietet flüssigere Animationen, bessere Waffenreaktion, verfeinerte Zielerfassung, verbesserte Ausweichmanöver und neue Aufforderungen für schwere Schläge Spezielle Sprungtaste – Springen Sie jederzeit mit einer einzigen Taste für ein verbessertes Plattform-Erlebnis

– Springen Sie jederzeit mit einer einzigen Taste für ein verbessertes Plattform-Erlebnis Komplette Überarbeitung des Waffen-Audios – Spüren Sie jeden Schwung, jede Parade und jeden Block wie nie zuvor

– Spüren Sie jeden Schwung, jede Parade und jeden Block wie nie zuvor Überarbeiteter Charakter-Editor – Erstellen Sie lebensechtere Charaktere mit verbesserten Gesichtsdetails, Körperformen und visueller Wiedergabetreue

– Erstellen Sie lebensechtere Charaktere mit verbesserten Gesichtsdetails, Körperformen und visueller Wiedergabetreue Modernisierte Benutzeroberfläche und HUD – Übersichtlichere Benutzeroberfläche, optionaler HUD-Umschalter und dynamisches HUD für ein immersives Gameplay

– Übersichtlichere Benutzeroberfläche, optionaler HUD-Umschalter und dynamisches HUD für ein immersives Gameplay Verbessertes Tutorial-Erlebnis – Klarere Anweisungen und ein neues Handbuch im Spiel zum einfachen Nachschlagen

– Klarere Anweisungen und ein neues Handbuch im Spiel zum einfachen Nachschlagen Umbrale Lampenführung – Die Lampe kann jetzt den Weg zu Ihrem nächsten Überbleibsel hervorheben und Ihnen so bei der Navigation durch Mournstead helfen.

Lords of the Fallen 2 soll 2026 erscheinen

Mit dem Release von Update 2.0 ist die aktive Entwicklung von „Lords of the Fallen“ abgeschlossen, wie Publisher CI Games bereits im vergangenen Januar zu verstehen gab. Demnach sind für die Zukunft keine größeren Inhaltsupdates mehr zu erwarten. Stattdessen liegt der Fokus ab sofort voll und ganz auf der Fortsetzung, „Lords of Fallen 2“, deren Veröffentlichung für das Jahr 2026 vorgesehen ist.

Im Dezember 2024 erreichte die Entwicklung mit dem Übergang zur Vollproduktion einen bedeutenden Punkt. Die Entwickler unterstrichen, dass das Feedback der Community zum ersten Teil eine zentrale Rolle spielt und die beliebtesten Features entsprechend erweitert werden. Gleichzeitig wird der Fokus auf „Qualität vor Quantität“ gelegt, und ein „westlicheres Storytelling“ sowie ein „einladender, visueller Stil“ sollen eine breitere Zielgruppe ansprechen.

Weitere Meldungen zu The Lords of the Fallen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren