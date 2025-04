Nintendo Switch 2: Erwähnung von VRR-Unterstützung verschwindet von offizieller Webseite

Nintendo hat kürzlich allerhand Informationen zur Switch 2 enthüllt. Dazu gehören der Veröffentlichungstermin, der Preis und auch technische Details. Beworben wird die im Juni erscheinende Konsole mit einem Verweis auf die 4K-Unterstützung, Bildraten bis zu 120 FPS und HDR.

Die Variable Refresh Rate (VRR) scheint hingegen zu wackeln – zumindest im Docking-Modus. Die jüngsten Anpassungen auf den regionalen Webseiten des Unternehmens werfen Fragen auf.

Bestimmte VRR-Hinweise auf Webseiten entfernt

Zum Zeitpunkt der Vorstellung der Switch 2 hatte Nintendo VRR – eine Technik zur dynamischen Anpassung der Bildwiederholfrequenz zwischen Konsole und Bildschirm – noch explizit beworben. Diese Technologie sorgt für ein flüssigeres Bild, insbesondere bei sich schnell ändernden Frameraten, und minimiert störende Effekte wie Tearing.

Inzwischen scheint das Unternehmen jedoch entsprechende Angaben auf mehreren regionalen Webseiten entfernt zu haben. Oliver Mackenzie von Digital Foundry bemerkte: „Sieht so aus, als hätten sie ihre US-Website geändert, um die VRR-Unterstützung für das TV-Spiel nicht mehr zu erwähnen? Nur HDR und 120Hz-Unterstützung werden erwähnt.“

Die Entfernung gilt in Zusammenhang mit dem Docking-Modus. Auch die Webseiten in Kanada und Japan wurden entsprechend angepasst. In Bezug auf das LCD-Display erfolgt weiterhin eine Nennung des VRR-Features.

Komplett verschwunden ist die Erwähnung von VRR auch in den USA nicht, richtet sich aber explizit an das interne Display.

Die europäische Version der Nintendo-Seite listet die Funktion zum aktuellen Zeitpunkt auch für den Docking-Modus. So ist an der betroffenen Stelle zu lesen: „Schließe die Nintendo Switch 2-Konsole über die beiliegende Station an einen kompatiblen Fernseher an, um Bildschirmauflösungen bis zu 4K zu genießen, damit dir kein Detail entgeht. Die Konsole unterstützt außerdem HDR, VRR und Bildraten von bis zu 120 FPS auf kompatiblen Fernsehern.“ In bestimmten Ländern ist an dieser Stelle hingegen nur noch von „HDR und Bildraten von bis zu 120 FPS…“ die Rede.

Ob es sich bei den in einigen Regionen entfernten Angaben um ein Missverständnis, einen technischen Fehler oder eine strategische Änderung handelt, ist nicht geklärt. Nintendo hat bislang keine offizielle Stellungnahme dazu abgegeben.

Der Verkaufsstart der Nintendo Switch 2 ist für den 5. Juni 2025 angesetzt. Die Konsole wird einzeln sowie im Bundle mit einem digitalen Code für “Mario Kart World” erhältlich sein. Mehr zur Switch und den technischen Details fasst eine FAQ zur neuen Nintendo-Konsole zusammen.

