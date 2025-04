PS Plus: Essential, Extra und Premium teurer – Preiserhöhung für weiteres Land angekündigt

Sony erhöht die Preise für PlayStation Plus in einem weiteren Land. Schon in den Tagen zuvor mussten sich Abonnenten in mehreren Regionen mit Preissteigerungen arrangieren.

Die Preisstruktur von PlayStation Plus wird regional weiter angepasst. In mehreren Ländern kam es zuletzt zu spürbaren Erhöhungen. Nun folgt Kanada mit einem weiteren Schritt in diese Richtung. Wann ist Deutschland an der Reihe?

Erneute Preisanpassungen bei PlayStation Plus

Sony hat angekündigt, die Kosten für alle drei PlayStation-Plus-Stufen in Kanada zu zu erhöhen. Die Änderungen betreffen Abonnenten des Essential-, Extra- und Premium-Modells gleichermaßen und folgen auf eine vorherige Preisanhebung im Jahr 2023. Die aktuellen Anpassungen resultieren in Preissteigerungen zwischen 15 und 35 kanadischen Dollar je nach Abo-Stufe.

Die kanadischen Jahrespreise von PS Plus Essential, Extra und Premium in der Übersicht:

Essential:

seit 2023: 94,99 CAD

neuer Preis: 109,99 CAD

Differenz: +15,00 CAD

Extra:

seit 2023: 154,99 CAD

neuer Preis: 189,99 CAD

Differenz: +35,00 CAD

Premium:

seit 2023: 189,99 CAD

neuer Preis: 224,99 CAD

Differenz: +35,00 CAD

Vor der Preiserhöhung im Jahr 2023 lagen die Jahrespreise bei 69,99 CAD (Essential), 114,99 CAD (Extra) und 139,99 CAD (Premium), was Gesamtpreiserhöhungen von 40 CAD, 75 CAD und 85 CAD bedeutet.

Auch die anderen Laufzeiten wurden teurer, wie sich der kanadischen Webseite von PS Plus entnehmen lässt.

Abonnenten, deren aktuelles 12-Monats-Abo vor dem 24. Juni 2025 endet und automatisch verlängert wird, zahlen noch den bisherigen Preis. Wer jedoch vor dem Stichtag seine Mitgliedschaft ändert – etwa durch ein Upgrade oder Downgrade – wird sofort zu den neuen Konditionen abgerechnet.

PS Plus in mehreren Ländern teurer

Kanada reiht sich in eine wachsende Liste von Ländern ein, in denen PlayStation Plus zuletzt teurer wurde. In Lateinamerika wurden die Preise bereits vor einer Woche um bis zu 21 Prozent angepasst – betroffen waren 16 Länder, darunter Brasilien, Mexiko und Argentinien.

Doch dabei blieb es nicht:

Sony verweist in offiziellen Mitteilungen auf wirtschaftliche Faktoren wie Inflation und Wechselkursschwankungen als Gründe für die Erhöhungen. Ziel sei es, weiterhin ein hochwertiges Angebot sicherzustellen.

Ein Statement aus einer Sony-Mail an kanadische Kunden lautet: „Diese Preisanpassung ermöglicht es uns, Ihnen weiterhin hochwertige Spiele und Vorteile für Ihr PlayStation Plus-Abonnement zu bieten.“

Preiserhöhungen wurden auch für Konsolen vorgenommen: So ist die PS5 in der Digital-Edition in Europa künftig 50 Euro teurer, das separat erhältliche Disk-Laufwerk der Konsole aber 40 Euro günstiger. Wir berichteten:

Die Preiserhöhungen bei PlayStation Plus in Kanada markieren einen weiteren Schritt in Sonys Preisstrategie. Letztlich bleibt die Frage, wann eine solche Ankündigung für Europa und somit auch Deutschland ansteht. Hierzulande liegen die Preise seit der letzten Erhöhung im Jahr 2023 bei 71,99 Euro (Essential), 125,99 Euro (Extra) und 151,99 Euro (Premium) für 12 Monate Mitgliedschaft.

