Ready or Not: Der Steam-Hit erscheint für PS5 – Releasezeitraum, Trailer & Editionen

Auf dem PC entwickelte sich der taktische Ego-Shooter "Ready or Not" zu einem echten Hit. Wie Void Interactive bekannt gab, dürfen bald auch Spieler auf PS5 und Xbox Series X/S den Kampf gegen das organisierte Verbrechen aufnehmen.

Bereits Ende 2023 veröffentlichte der Entwickler und Publisher Void Interactive den taktischen First-Person-Shooter „Ready or Not“ für den PC. Auf Steam kam der Shooter bei den Spielern sehr gut an und bringt es nach über 180.000 Nutzerwertungen auf das Ranking „Sehr positiv“.

Wie das Studio heute bekannt gab, erscheint „Ready or Not“ im Sommer auch für die Konsolen PS5 und Xbox Series X/S. In dem Shooter führt der Weg der Spieler in den Großraum von Los Sueños, der zunehmend von schweren Verbrechen erschüttert wird. Der Anstieg der Kriminalität belastet die Ressourcen des LSPD erheblich und droht, die Fähigkeit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zu gefährden.

Um dieser Bedrohung Herr zu werden, setzt das LSPD auf speziell ausgebildete SWAT-Teams, die in Hochrisikosituationen wie Bombendrohungen, verbarrikadierten Verdächtigen und Geiselnahmen zum Einsatz kommen. Das Ziel: Die Zahl der Opfer bei Einsätzen so gering wie möglich zu halten.

Diese Inhalte warten auf den Konsolen

Die Aufgabe der SWAT-Kommandanten besteht darin, aus einer Vielzahl von Talenten ein Team zusammenzustellen, taktische Befehle zu erteilen sowie Einsätze zu planen und durchzuführen. Auf den Konsolen startet „Ready or Not“ mit 20 Missionen, die wahlweise im Solo-Modus oder kooperativ mit bis zu fünf Spielern bestritten werden können.

Ebenfalls zum Launch verfügbar ist der kostenlose DLC „Stories from Los Sueños“. Zusätzlich erscheinen zwei kostenpflichtige DLCs mit jeweils sechs zusätzlichen Levels. Der DLC „Dark Waters“ enthält außerdem den UH-60-Hubschrauber zur Luftunterstützung.

Zur Vorbereitung auf die bevorstehenden Missionen greift ihr auf Dutzende Ausrüstungsgegenstände wie Schutzausrüstung, Waffen, Kleidung und mehr zurück.

Abschließend verspricht Void Interactive ein immersives taktisches Gameplay, flexible Handlungsmöglichkeiten und authentische Ausrüstung, wie sie von echten SWAT-Teams verwendet wird.

Konsolenversion erscheint in drei Editionen

Auf den Konsolen dürfen die Spieler zum Launch von „Ready or Not“ aus drei Versionen wählen. Den Anfang macht die Standard Edition, die lediglich das Basisspiel enthält und für 49,99 Euro erhältlich sein wird. Hinzukommt die physische Day-One-Edition für 49,99 Euro.

Neben dem Spiel sind hier die folgenden Vorbestellerboni enthalten: M32A1-Granatwerfer, MK-V-Pistole, 590M-Schrotflinte. Für 69,99 Euro können Spieler die Deluxe Edition erwerben. Ergänzend zu den Vorbestellerboni sind die zwei DLCs „Home Invasion“ und „Dark Waters“ sowie ein dritter unangekündigter DLC an Bord.

Käufer der anderen Editionen können die DLCs bei Bedarf einzeln zum Preis von jeweils 9,99 Euro erwerben.

