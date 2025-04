Saros: Returnal-Entwickler lüften den Schleier – Ausführlicher Gameplay-Einblick in Aussicht gestellt

Nach dem gefeierten PS5-Hit „Returnal“ arbeitet Housemarque mit Hochdruck an seinem nächsten Projekt: „Saros“. Nun kündigte das finnische Studio einen ersten Einblick in das erweiterte Gameplay-Material an, auf das die Fans sich freuen können.

Das im finnischen Helsinki ansässige Studio Housemarque wurde bereits 1995 gegründet und machte sich vor allem durch actionreiche und Arcade-inspirierte Shooter wie „Super Stardust HD“ oder „Resogun“ einen Namen. Ihren Durchbruch erzielten die Entwickler jedoch mit dem 2021 für die PS5 veröffentlichten Roguelike-Shooter „Returnal“.

Kurz darauf wurde Housemarque von Sony übernommen und in die PlayStation Studios integriert. Das Ergebnis der neuen Zusammenarbeit wurde schließlich im Rahmen der jüngsten State of Play im vergangenen Februar angekündigt: „Saros“, ein neues Sci-Fi-Actionspiel, das anhand eines Cinematic-Trailers präsentiert wurde. Doch jetzt stellten die Entwickler erste Gameplay-Einblicke in Aussicht.

Housemarque kündigt erstes Gameplay zu Saros an

Seit der Ankündigung von „Saros“ gab es keinerlei Neuigkeiten mehr zum vielversprechenden PS5-Titel, doch noch im Laufe dieses Jahres können sich die Fans auf erstes Gameplay-Material freuen. Das gab Housemarque nun in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt. „Erwartet unseren ersten Blick auf erweitertes Gameplay später in diesem Jahr“, so die Entwickler in ihrer Ankündigung.

Obwohl noch kein konkreter Termin für die mit Spannung erwartete Gameplay-Premiere von „Saros“ bekannt geben wurde, ist die Begeisterung der Community dennoch spürbar. Unter der Ankündigung häufen sich die positiven Kommentare, die die Vorfreude der Spieler widerspiegeln. So schreibt ein Nutzer enthusiastisch: „Ich kann es kaum erwarten! Auf dieses Spiel freue ich mich am meisten“, während ein anderer die hohe Wertschätzung für das Studio unterstreicht: „Ihr gehört für mich zu den Top 5 Entwicklern“.

Für Saros wurden die Roguelike-Elemente gestrichen

Erscheinen soll „Saros“ im nächsten Jahr exklusiv für die PS5. Im Vergleich zu „Returnal“ erwartet die Spieler dieses Mal aber kein Roguelike. Stattdessen setzt das kommende Actionspiel auf einen permanenten Fortschritt. Zwar wird sich nach jedem Tod die Spielwelt verändern, doch die Spieler werden Ausrüstung, Waffen und Upgrades nicht verlieren und sich so dauerhaft verbessern.

„Wir können es kaum erwarten, mehr über unser Gameplay, unsere Grafik, unseren Ton, unsere Musik, unsere Technologie und unsere Story zu erzählen und mehr von allen, die an Saros arbeiten. Außerdem erfahrt ihr, wie wir die Hardware der PS5-Konsole vorantreiben und vieles mehr“, sagte Creative Director Gregory Louden im Zuge der Ankündigung.

Neben dem actionreichen Gameplay soll „Saros“ aber auch großen Wert auf seine Geschichte legen, die eine emotionale Charakterstudie in den Mittelpunkt stellen wird. Diese soll den Preis beleuchten, der für den Aufbau einer neuen Zukunft gefordert wird.

Spieler erleben die Handlung aus der Perspektive von Arjun Devraj, einem Soltari-Vollstrecker und dargestellt von Rahul Kohli („Midnight Mass“, „The Fall of the House of Usher“), dessen Suche nach einer bestimmten Person ihn auf den Planeten Carcosa führt.

