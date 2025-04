The Elder Scrolls 4 Oblivion: Veröffentlichung in Kürze? Remaster wohl endgültig bestätigt

The Elder Scrolls 4 Oblivion:

Nach den Aussagen diverser Insider und einem Leak, der erste Screenshots an die Öffentlichkeit brachte, dürfte wohl kaum noch jemand an der Existenz von "The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered" zweifeln. Den letzten entscheidenden Hinweis lieferte der Code der offiziellen Bethesda-Website.

Nachdem zuletzt mehrere Insider auf einen bevorstehenden Shadow-Drop hinwiesen, verdichteten sich in den vergangenen Tagen die Hinweise auf die Existenz eines Remasters von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“.

Während der Xbox-Support ebenso wie Insider eine Veröffentlichung in der kommenden Woche andeutete, gelangten durch einen Leak des für die RPG-Neuauflage verantwortlichen Entwicklerstudios Virtuos erste Screenshots aus dem Remaster an die Öffentlichkeit. Die letzten verbliebenen Zweifel an der Existenz des Remasters dürfte nun die offizielle Website von Bethesda ausräumen.

Ein Nutzer stieß im Quellcode der Seite nämlich auf die Einträge „Oblivion Remastered“ und „Buy Now“, die vor dem 10. April 2025 dort noch nicht vorhanden waren. Der nächste Hinweis auf eine bevorstehende Veröffentlichung?

Wann soll das Remaster erscheinen?

Bethesda hält sich weiterhin bedeckt und wollte sich bislang nicht zu den Gerüchten der letzten Tage äußern. Sollten sich die Aussagen der verschiedenen Insider bewahrheiten, erscheint „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ bereits in der kommenden Woche – in Form eines Shadow-Drops.

Laut dem in Xbox-Fragen als recht zuverlässig geltenden Leaker „Detective Seeds“ soll es im Anschluss an das Jubiläums-Event zu „The Elder Scrolls Online“ so weit sein.

Auch der Gaming-Journalist und Industrie-Insider Jeff Grubb will von einem bevorstehenden Shadow-Drop erfahren haben und äußerte sich in dieser Woche wie folgt: „Mir wurde gesagt, dass es diesen Monat jederzeit per Shadow-Drop erscheinen wird … Es wird ziemlich bald passieren.“

Ein Shadow-Drop bezeichnet in der Welt der Videospiele eine Veröffentlichung, die direkt im Anschluss an eine Ankündigung oder sogar völlig ohne vorherige Ankündigung erfolgt.

Entwickler sollen auch beim Gameplay nachbessern

Da eine offizielle Ankündigung durch Bethesda weiterhin aussteht, bleibt abzuwarten, wie umfangreich die Verbesserungen des Remasters von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ letztlich ausfallen werden. Laut einem Bericht aus dem Januar wird es bei einer grafischen Überarbeitung auf Basis der Unreal Engine 5 nicht bleiben.

Stattdessen nahmen die Entwickler von Virtuos offenbar auch im spielerischen Bereich diverse Optimierungen vor. Diese sollen unter anderem die Ausdauermechanik, das Schleichen, Blocken, Bogenschießen, Trefferreaktionen sowie die Benutzeroberfläche betreffen.

Zu den neuen Blockmechaniken hieß es beispielsweise, dass sich diese an Titeln wie den Soulslikes oder älteren „Assassin’s Creed“-Spielen orientieren werden. Zudem soll das Bogenschießen sowohl in der First- als auch der Third-Person-Perspektive präziser ausfallen, während die Entwickler dem Stealth-System präzisere audiovisuelle Hinweise spendierten.

Inwieweit diese Angaben zutreffen, erfahren wir wohl in der nächsten Woche.

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren