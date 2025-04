The Outer Worlds 2: Details & Gameplay – Obsidian präsentiert uns die Spielwelt

The Outer Worlds 2:

In dieser Woche versorgte uns Obsidian mit weiteren Details und Eindrücken zu "The Outer Worlds 2". Dieses Mal dreht sich alles um die Spielwelt des 2025 erscheinenden Rollenspiels.

Vor wenigen Tagen versorgte uns Obsidian mit neuen Eindrücken aus dem 2025 erscheinenden Rollenspiel und veröffentlichte ein Gameplay-Video, das über zehn Minuten Spielszenen aus „The Outer Worlds 2“ zeigt.

Kurz vor dem langen Osterwochenende legten die Entwickler noch einmal nach und stellten ein weiteres Video bereit. Dieses Mal darf sich die Community über ein Entwicklertagebuch freuen, in dem sich alles um die Spielwelt von „The Outer Worlds 2“ dreht.

Neben zahlreichen Informationen zur Gestaltung der Spielwelt liefert Obsidian auch weitere visuelle Eindrücke. Aber seht selbst.

Nachfolger doppelt so groß wie der erste Teil

Ende des vergangenen Jahres bestätigte Obsidian, dass „The Outer Worlds 2“ für die PS5 erscheinen wird. Gleichzeitig formulierte das Studio, das seit 2018 zu Microsoft gehört, ambitionierte Ziele: The Outer Worlds 2 soll ungefähr doppelt so groß ausfallen wie der 2019 veröffentlichte erste Teil.

Im Nachfolger finden sich die Spieler in der neuen Kolonie Arcadia wieder, wo sie auf verschiedene Fraktionen, Intrigen und Herausforderungen stoßen.

Zu den zentralen Bedrohungen, mit denen sich die Welt in „The Outer Worlds 2“ konfrontiert sieht, gehören geheimnisvolle Risse, deren Ursprung und Auswirkungen die Galaxie in Gefahr bringen. Gleichzeitig tobt in der Welt ein Konflikt zwischen drei unterschiedlichen Fraktionen: Dem Protektorat, einer rebellischen religiösen Bewegung und einem mächtigen Konzern.

Die Spieler finden sich in diesem Konflikt wieder und nehmen in „The Outer Worlds 2“ mit ihren Entscheidungen Einfluss auf den weiteren Verlauf der Geschichte und den Ausgang dieser Auseinandersetzung.

Ausführliche Präsentation in ein paar Wochen

Wann „The Outer Worlds 2“ für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint, ließ Obsidian bislang offen und sprach lediglich von einer geplanten Veröffentlichung in diesem Jahr. Möglicherweise erfahren wir in ein paar Wochen mehr. Wie Microsoft kürzlich bekannt gab, kehrt am 8. Juni 2025 nicht nur der jährliche Xbox Games Showcase zurück.

Im Anschluss an das Event findet eine Präsentation von „The Outer Worlds 2“, in der uns Obsidian einen ausführlichen Blick auf das Rollenspiel ermöglicht.

Die Community spekuliert natürlich darauf, dass Obsidian das Event nutzt, um den Releasetermin des Nachfolgers zu enthüllen.

Weitere Meldungen zu The Outer Worlds 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren