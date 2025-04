Until Dawn: Liebeserklärung an das Horror-Genre? Erste Reaktionen zum Kinofilm sind da

PlayStation-Fans können sich freuen: Während die zweite Staffel des überaus erfolgreichen Serienphänomens „The Last of Us“ gerade erst angelaufen ist, steht mit „Until Dawn“ schon die nächste Videospieladaption eines PlayStation-Hits in den Startlöchern. Der Kinostart des Horror-Schockers ist für den 24. April 2025 angesetzt.

Mittlerweile liegen auch die ersten Reaktionen zum Film vor, nachdem die ersten privaten Vorführungen durchgeführt wurden – und die fallen durchweg positiv aus. In den sozialen Medien überschlagen sich die begeisterten Stimmen der Zuschauer. Besonders Horror-Enthusiasten dürfen sich demnach auf ein intensives Filmerlebnis freuen. Fans der Vorlage sollten sich aber auf kreative Freiheiten einstellen.

Der beste Horrorfilm des Jahres? Erste Zuschauer sind begeistert

Hellauf begeistert von „Until Dawn“ zeigt sich beispielsweise Courtney Howard von Variety: „Der Until Dawn-Film ist einer der entzückend raffiniertesten Horrorfilme des Jahres und dient gleichzeitig als Liebesbrief an das Genre. Er ist den ganzen Tag, oder besser gesagt, die ganze Nacht über mörderisch gut. Spannung und Kills in Hülle und Fülle“, heißt es in ihrem X-Beitrag.

Auch Junior Felix von The Hashtag Show bezeichnete die Leinwandadaption des PS4-Hits als seinen „Überraschungs-Horrorfilm des Jahres“. Die Macher haben das Videospiel genommen und „es in einen herrlich blutigen Film voller explosiver Szenen und lustiger Momente verwandelt. Die Todesfälle sind erfrischend und die Besetzung hat eine unglaubliche Chemie. Dieser Film macht so viel Spaß!“

Amy West von GamesRadar, die die ersten Reaktionen zusammengefasst haben, schrieb: „Wer bereit ist, Abweichungen vom Spiel zu akzeptieren, den erwartet mit Until Dawn ein großartiges Erlebnis. Die Grundidee ist extrem unterhaltsam, die Ensemblebesetzung sympathisch und es gibt jede Menge Überraschungen, Gags und ordentlich Gore. Der Film erinnert auf die beste Art an einen Horrorstreifen der 2000er. Ich hätte mir gewünscht, er würde nie enden.“

Der für Slashfilm und Polygon tätige Bill Bria sagt „Until Dawn“ „ist unbestreitbar der größte Horrorfilm des Jahres. Vollgepackt mit Kreaturen, Bestien, gruseligem Produktionsdesign und einem Ensemble von Game-Darstellern, setzt der Film das Versprechen der Prämisse gekonnt um und ist ein echter Meta-Horror-Knaller. Den will man unbedingt mit Publikum sehen!“

Ein weiteres Fazit kommt von Jeff Ewing, der unter anderem für Inverse und Collider schreibt: „Ich hatte einen Riesenspaß. Es geht etwas zu locker mit der Geschichte um, aber die Schrecken und Tötungen werden mit viel Liebe zum Detail umgesetzt, sodass sie frisch und originell bleiben. Starke Darstellerleistungen, leicht nostalgische Teenager-in-Schwierigkeiten-Stimmung. Solide Effekte. [Regisseur David F. Sandberg] hat es perfekt gemacht.“

Worum geht es in Until Dawn?

Die Handlung von „Until Dawn“ hat recht wenig mit der erfolgreichen Videospielvorlage zu tun und greift stattdessen die Grundprämisse auf: Im Zentrum der Story steht eine Gruppe junger Freunde, die ein Jahr nach dem mysteriösen Verschwinden von Melanies Schwester Clover in ein abgelegenes Tal reisen, um Antworten zu finden. Dort angekommen, werden sie von einem maskierten Killer verfolgt und auf grausame Weise ermordet – nur um aufzuwachen und festzustellen, dass sie wieder am Anfang desselben Abends stehen.

Gefangen in einer Zeitschleife, müssen sie die Nacht immer wieder durchleben, wobei jedes Mal eine andere, noch schrecklichere Bedrohung Jagd auf sie macht. Doch die Gruppe erkennt bald, dass ihre Tode begrenzt sind und der einzige Weg zu entkommen darin besteht, bis zum Morgengrauen zu überleben.

Regie führte Horror-Experte David F. Sandberg („Lights Out“, „Annabelle 2“), während das Drehbuch von Gary Dauberman („ES“, „Annabelle“) stammt. Vor der Kamera sind Odessa A’zion („Nashville“), Belmont Cameli („Empire“), Michael Cimino („Love, Victor“), Maia Mitchell („The Artful Dodger“), Ella Rubin („Anora“) und Ji-young Yoo („Expats“) zu sehen. Zudem ist auch Peter Stromare, der schon im Videospiel-Original mit von der Partie war, Teil des Casts.

