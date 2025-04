Baldur’s Gate 3: „Haltet die Spieler nicht für dumm“ – Publisher setzt sich für komplexe RPGs ein

Dave Oshry, CEO von New Blood Interactive, sprach in einem Podcast über den kommerziellen Erfolg von "Baldur's Gate 3". Dieser zeige laut ihm, dass es sehr wohl einen Markt für komplexe und tiefgehende CRPGs gibt – und dass Publisher endlich aufhören sollten, die Spieler zu unterschätzen.

Zu den besten und gleichzeitig erfolgreichsten Spielen der jüngeren Vergangenheit gehört das von den Larian Studios entwickelte Rollenspiel „Baldur’s Gate 3“.

Nachdem das Studio mit dem kürzlich veröffentlichten Titel-Update #8 einen endgültigen Schlussstrich unter die Entwicklung von „Baldur’s Gate 3“ zog, sprach Dave Oshry, CEO des Publishers New Blood Interactive, über die Auswirkungen des RPG-Hits auf die gesamte Branche.

Laut Oshry habe der Erfolg von „Baldur’s Gate 3“ verdeutlicht, „dass die Spieler nicht dumm sind“ und auch komplexe Rollenspiele zu schätzen wissen. Daher sollten sich laut Oshry wieder mehr Entwickler und Publisher an tiefgehende RPGs wagen, die seiner Meinung nach derzeit Mangelware sind.

Sorgt Baldur’s Gate 3 für ein Comeback komplexer CRPGs?

„Wir leben jetzt in einer Welt nach Baldur’s Gate 3“, sagte Oshry in der neuen Episode des „Quad Damage“-Podcasts. Laut dem CEO von New Blood Interactive hätten die Larian Studios eindrucksvoll bewiesen, dass die Menschen „nicht nur künstlich vereinfachte RPGs spielen wollen“.

Gleichzeitig habe „Baldur’s Gate 3“ klar gemacht, „dass Publisher durchaus 50 Millionen Exemplare eines tiefgründigen CRPGs verkaufen können, das Monate braucht, um durchgespielt zu werden“. Die entsprechende Qualität natürlich immer vorausgesetzt.

Insbesondere die größeren Publisher rief Oshry dazu auf, wieder mehr in komplexe und umfangreiche CRPGs zu investieren. In diesem Zusammenhang hob er Microsoft hervor und forderte die Xbox-Macher dazu auf, es den Entwicklern von Obsidian zu ermöglichen, an einem dritten Teil von „Pillars of Eternity“ zu arbeiten.

Spielerisch versteht sich die Reihe als ein spiritueller Nachfolger zu den klassischen „Baldur’s Gate“-Abenteuern und kam sowohl bei den Kritikern als auch den Spielern gut an. Allerdings entwickelte sich vor allem „Pillars of Eternity 2“ für Obsidian zu einem kommerziellen Flopp.

Larian Studios arbeiten an ihrem nächsten Projekt

Auch wenn ein Teil des Studios zuletzt noch am achten Titel-Update von „Baldur’s Gate 3“ arbeitete, liegt der Fokus von Larian mittlerweile voll und ganz auf dem nächsten großen Projekt. Darauf wies CEO Swen Vincke Anfang des Jahres hin.

Abgesehen von der Tatsache, dass es sich beim nächsten Projekt von Larian nicht um „Baldur’s Gate 4“ handelt, nannte das Studio bislang keine konkreten Details. Auf absehbare Zeit sollten die Spieler auch nicht mit weiteren Informationen rechnen.

Wie Vincke betonte, legte sich das Studio nämlich bewusst eine Mediensperre auf, um sich voll und ganz der Entwicklung des nächsten Projekts widmen zu können. Im März wiederum meldeten sich die Verantwortlichen von Hasbro zu Wort und deuteten an, dass die Ankündigung eines möglichen „Baldur’s Gate 4“ bevorstehen könnte.

Welches Studios die Reihe fortsetzen wird, ließ das Unternehmen allerdings offen.

Weitere Meldungen zu Baldur's Gate 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren