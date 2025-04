Days Gone Remastered: Preload-Start und Downloadgröße – PS5-Version kleiner als das Original

Nachdem „Days Gone“ in Jahr 2019 ursprünglich für die PS4 veröffentlicht wurde, wünschten sich die Fans in den darauffolgenden Jahren eine Fortsetzung, doch ein mögliches „Days Gone 2“ wurde bis heute nicht angekündigt. Stattdessen präsentierte Sony mit „Days Gone Remastered“ auf der State of Play im Februar eine Neuauflage für die PS5.

Der Release des Zombie-Actionspiels wird bereits in der kommenden Woche erfolgen – zum Leidwesen einiger Fans aber ausschließlich in digitaler Form. Umso relevanter sind die jetzt bekannt gewordenen Details zur Größe des Downloads von „Days Gone Remastered“ und zum Beginn des Preloads.

Preload von Days Gone Remastered auf der PS5 ab sofort möglich

Wie der bekannte X-Account PlayStation Game Size in einem neuen Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) verkündet hat, ist der Preload von „Days Gone Remastered“ auf der PS5 ab sofort für alle Vorbesteller möglich. Dabei wiegt der Download insgesamt 35,531 Gigabyte, während es sich um Version 01.000.000 handelt. Demnach könnte zum Release noch ein Day-One-Patch ausgerollt werden.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist der spürbar geringere Downloadumfang der optimierten PS5-Fassung, die obendrein auch noch zusätzliche Inhalte liefert. Im Vergleich zum PS4-Original mit seinen rund 46 Gigabyte spart die neue Version fast zehn Gigabyte ein. Dieser Vorteil dürfte vor allem der fortschrittlicheren Datenkomprimierung und Dateiverwaltung der aktuellen Sony-Konsole geschuldet sein.

Vorbesteller profitieren von einigen Boni

Erscheinen wird „Days Gone Remastered“ schließlich am 25. April 2025 für die PS5 und den PC. Im PS Store werden für die Neuauflage derzeit 49,99 Euro fällig. Wer sich die Neuauflage vorab sichert, profitiert nicht nur vom Preload, sondern auch von exklusiven Pre-Order-Boni. Dazu zählen vorzeitig freigeschaltete Verbesserungen und Fertigkeiten sowie acht individuelle PSN-Avatare. Besitzer des PS4-Originals haben zudem die Möglichkeit, ein Upgrade durchzuführen.

Mit Blick auf die technische Überarbeitung versprechen die Entwickler mehr als nur ein bloßes Grafik-Upgrade: Stattdessen weist die Neuauflage auf der PS5 einen deutlich realistischeren Look auf. Und auch inhaltlich wird mehr geboten, sodass sich Spieler über die neuen Modi „Horde Assault“, „Speedrun“ und „Permadeath“ freuen können. Dabei soll vor allem der Horden-Modus für frischen Wind sorgen.

