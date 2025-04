FBC Firebreak: Feuerspeiende Öfen und explosiver Schleim – Neuer Trailer zeigt gefährliche Jobs im Ältesten Haus

Nach „Control“ geht es in „FBC: Firebreak“ zurück ins Älteste Haus - dieses Mal jedoch in Form eines Koop-Shooters. Welche paranormalen und teils skurrile Phänomen dabei auf die Spieler warten, zeigt jetzt ein brandneuer Trailer, der die Gefahren des Jobs hervorhebt.

Mit „FBC: Firebreak“ wagt sich Entwicklerstudio Remedy, die vor allem für ihre narrativen Einzelspieler-Abenteuer wie zuletzt „Alan Wake 2“ oder „Control“ bekannt sind, in neue Gefilde und liefert erstmals einen kooperativen Ego-Shooter mit Multiplayer-Fokus ab.

Doch auch wenn „FBC: Firebreak“ auf Mehrspieler setzt, versprechen die Macher eine spannende Geschichte, die das Remedy Connected Universe weiter ausbaut – lediglich mit einer etwas anderen Erzählweise. So werden die Spieler erneut das geheimnisvolle Älteste Haus aus „Control“ betreten, und ein brandneuer Trailer gibt jetzt weitere Einblicke in ihre Aufgaben als Behördenmitarbeiter – und die damit verbundenen Gefahren.

Die übernatürlichen Gefahren im Ältesten Haus

Als Teil der Firebreak-Einheit des Federal Bureau of Control stürzen sich Spieler in Dreierteams in diverse Missionen im geheimnisvollen Hauptquartier der Behörde. Dort stellen sie sich einer Vielzahl übernatürlicher Feinde und paranormaler Krisen. Nachdem bereits fühlende Post-its im letzten Gameplay-Trailer für Aufsehen gesorgt hatten, führt der aktuelle Trailer in den gefährlichen Wartungsbereich – voller feuerspeiender Öfen und explosivem, pinkfarbenem Schleim.

Der aktuelle Trailer zu „FBC: Firebreak“ beleuchtet dabei nicht nur die dynamischen Veränderungen im Ältesten Haus, sondern verdeutlicht auch die Notwendigkeit von Teamwork und präziser Koordination für erfolgreiche Missionen. Darüber hinaus werden weitere Waffen und Werkzeuge präsentiert. Fans von „Control“ können sich freuen: Der Trailer bestätigt erneut, dass auch der Koop-Shooter den charmant-absurden Humor des Universums beibehält.

Livestream mit weiteren Details in der nächsten Woche

Weitere Informationen und Gameplay-Einblicke zu „FBC: Firebreak“ wird es bereits in der kommenden Woche geben. Wie Entwickler Remedy Entertainment angekündigt hat, wird am Donnerstag, dem 24. April 2025, um 19 Uhr unserer Zeit ein spezieller Livestream ausgestrahlt, der „brandneue Inhalte und spannende Neuigkeiten“ verspricht. Interessierte Spieler können das Event via Twitch verfolgen.

Erscheinen soll „FBC: Firebreak“ schließlich im Sommer dieses Jahres für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Ein konkreter Release-Termin ist bislang aber noch nicht bekannt. Allerdings wurde bereits bestätigt, dass das Spiel direkt zur Veröffentlichung im Extra-Katalog von PS Plus und im Xbox Game Pass erhältlich sein wird. Es handelt sich jedoch nicht um einen Free-to-Play-Titel: Stattdessen wird das Preisschild bei 30 bis 40 Euro liegen.

Weitere Meldungen zu FBC Firebreak.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren