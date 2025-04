Light of Motiram: Neuer Gameplay-Trailer gewährt weitere Einblicke in das kostenlose Horizon-MMO aus China

Light of Motiram:

„Light of Motiram“ von Tencent-Tochter Polaris Quest weist eine frappierende Ähnlichkeit zur „Horizon“-Reihe auf. Doch ist das Survival-MMO weit mehr als nur eine einfache Kopie? Ein neuer Gameplay-Trailer gewährt jetzt weitere Einblicke in den kommenden Free-to-Play-Titel.

Ende November des vergangenen Jahres sorgte die Ankündigung von „Light of Motiram“, einem neuen Open-World-Survival-Action-RPG der Tencent-Tochter Polaris Quest, für Aufsehen – und umgehend für Kontroversen. Das Spiel geriet aufgrund seines Settings, des Designs der mechanischen Kreaturen und der generellen Präsentation schnell in den Verdacht, ein unorigineller „Horizon“-Klon zu sein.

Doch trotz der unübersehbaren Ähnlichkeiten zu Guerilla Games’ erfolgreicher Reihe, betonen die Entwickler die Originalität ihres Titels. So biete man auch eigene Gameplay-Elemente, wie etwa einen tiefgreifenden Survival-Aspekt, Basenbau oder Koop-Multiplayer für bis zu zehn Spieler. Ein neuer Trailer zu „Light of Motiram“ liefert nur weitere Spielszenen, die die Eigenständigkeit weiter untermauen sollen.

Epische Bosskämpfe und gefährliche Mechanimals

Im Mittelpunkt des bewegten Bildmaterials steht der Verstoßene Welt, dessen beunruhigende Umgebung, die vom Dariman-Stamm genutzt wird, um Sträflinge zu verbannen, etwas genauer vorgestellt wird. So betont der Trailer die Erkundung und auch den Kampf gegen die feindseligen Mechanimals, die allerdings auch gezähmt und trainiert werden können. Insgesamt wird es über 100 Arten der mechanischen Kreaturen geben.

Der Trailer verdeutlicht zudem, dass die Erkundung der antiken Heiligtümer im Verstoßenen Wald die Spieler vor knifflige Rätsel stellen wird, deren Lösung ebenso belohnt wird wie der Kampf gegen die gewaltigen und sogenannten Mech-Overlords in epischen Bossbegegnungen. Weiterhin gewährt das Video einen Einblick in das Repertoire tödlicher Waffen, die es im Kampf zu meistern gilt.

Free-to-Play-Release soll noch 2025 erfolgen

Erscheinen soll „Light of Moritam“ noch 2025 für die PlayStation 5 und den PC (via Steam und Epic Games Store) sowie für Mobile-Geräte mit iOS und Android. Ein genauer Termin ist bislang aber noch nicht bekannt. Dank einer Crossplay-Funktion können die Spieler zudem unabhängig von der gewählten Plattform zusammenspielen.

„Bildet mit bis zu zehn Spielern ein Team, um gemeinsam gewaltige Herausforderungen zu meistern. Egal, wo ihr seid“, heißt es zum Mehrspieler-Part. „Brecht jederzeit mit euren Freunden zu Abenteuern auf und genießt ein nahtloses Spielerlebnis. Von der Jagd auf mechanische Bestien über das Sammeln von Ressourcen bis hin zu Bauprojekten – der Fortschritt hört nie auf.“

Übrigens arbeitet auch Guerrilla Games an einem Multiplayer-Spin-off der „Horizon“-Reihe, dessen Entwicklung bereits Mitte 2023 offiziell von Guerrilla Games bestätigt wurde. Eine Enthüllung steht bisher aber noch aus. Außerdem soll sich in Zusammenarbeit mit NCsoft auch ein „Horizon“-MMO in der Mache befinden. Zuletzt gab es jedoch Gerüchte um einen Entwicklungsstopp.

Weitere Meldungen zu Light of Motiram.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren