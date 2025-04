Lost Records Bloom & Rage: Ein kommerzieller Erfolg? Dontnod zieht erste Bilanz

“Lost Records: Bloom & Rage” bietet Spielern eine Rückkehr zu narrativen Dramen und Adventures. Seit Februar 2025 erzählt das Spiel eine in zwei Zeitlinien angelegte Geschichte über Freundschaft, Geheimnisse und den langen Schatten der Vergangenheit. Tape 2 folgte in dieser Woche.

Erwartungen erfüllt?

“Lost Records: Bloom & Rage” gehört zu den wenigen Spielen, die zum Launch über PlayStation-Plus angeboten wurden. Doch wie schlägt sich der Titel auf dem Markt? Im Rahmen des aktuellen Quartalsberichts bestätigte das französische Entwicklerstudio Dontnod, dass “Lost Records: Bloom & Rage” seit dem Launch von Tape 1 die internen Verkaufserwartungen erfüllt habe.

Eine konkrete Stückzahl gab das Studio nicht preis. Die Verkaufszahlen stünden jedoch „in einem zunehmend selektiven Markt“ im Einklang mit den Prognosen. Die Performance werde dabei auch durch die strategische Partnerschaft mit Sony gestützt.

Gleichzeitig betonte Dontnod, dass der Titel mit dem „Lob der Kritiker“ die Kompetenz des Studios im Genre des narrativen Adventures unterstreiche.

Zwei Tapes, ein abgeschlossenes Erlebnis

“Lost Records: Bloom & Rage” wurde in zwei Teilen veröffentlicht. Tape 1 erschien am 18. Februar 2025, gefolgt von Tape 2 am 15. April 2025. Letzterer war ursprünglich für März geplant, wurde aber verschoben, um laut Entwicklerteam zusätzliche Zeit für Feinschliff, Fehlerbehebungen und narrative Verbesserungen zu ermöglichen. Beide Teile sind auf den Plattformen PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar.

Die Erzählstruktur ist auf zwei Zeitebenen angelegt – 1995 und 2022. Im Mittelpunkt stehen vier Teenager aus Velvet Cove, Michigan, die eine Punkband gründen. Doch ein schicksalhaftes Ereignis verändert das Leben der Jugendlichen grundlegend. Jahrzehnte später bringt ein mysteriöses Paket die inzwischen erwachsenen Frauen zurück an den Ort der Vergangenheit.

Im PlayStation-Network erreicht der Titel eine durchschnittliche Nutzerbewertung von 4,42 von 5 Sternen bei über 9.000 Stimmen. Auf Metacritic liegt der Wert im Fall von Tape 1 bei 75 Punkten, basierend auf 31 Kritiken.

Tape 2, zu dem bislang kaum Kritiken vorliegen, soll die Geschichte zum Abschluss bringen und fokussiert sich stärker auf die übernatürlichen Aspekte der Handlung.

Der Titel ist Teil der Mitgliedschaft von PS Plus Extra. Parallel dazu bietet Sony im PlayStation-Store einen kleinen Rabatt an: Bis zum 24. April 2025 ist “Lost Records: Bloom & Rage” dort für 33,99 Euro erhältlich (minus 15 Prozent gegenüber dem regulären Preis von 39,99 Euro).

