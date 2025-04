Nintendo Switch 2: Nach Zoll-Chaos – Nintendo bestätigt US-Preis, Anpassungen und Start der Vorbestellungen

Anders als im Rest der Welt verzögerte sich der Vorbestellstart für die Switch 2 in den USA aufgrund der Trump-Zölle, was zudem Befürchtungen einer Preiserhöhung auslöste. Nun hat Nintendo die Situation geklärt und die finalen Preise sowie den neuen Termin für die US-Vorbestellungen offiziell bekannt gegeben.

Nachdem Nintendo die Switch 2 Anfang April im Rahmen einer Direct-Präsentation ausführlich vorstellte und neben den ersten Spielen auch den Verkaufspreis und Release-Termin nannte, sollten kurz darauf eigentlich die Vorbestellungen starten. Doch während die kommende Konsole hierzulande und in vielen anderen Regionen bereits vorbestellbar ist, kam es in den USA zu einer kurzfristigen Verzögerung des Vorverkaufs.

Ursache dafür war das Zoll-Chaos, das durch die Regierung von US-Präsident Donald Trump verursacht wurde und auch weiterhin für Unsicherheiten sorgt. Analysten äußerten daraufhin sogar die Befürchtung einer möglichen Preiserhöhung für die Switch 2 in den Vereinigten Staaten. Nun hat Nintendo jedoch Klarheit geschaffen und die endgültigen Preise für den US-Markt sowie einen neuen Starttermin für die Vorbestellungen offiziell bekannt gegeben.

Verkaufspreis der Switch 2 bleibt in den USA unverändert

Ursprünglich war für die Switch 2 in den USA ein Preis von 449,99 US-Dollar vorgesehen. Die Trump-Zölle hatten jedoch Befürchtungen aufkommen lassen, dass dieser Preis auf über 600 US-Dollar ansteigen könnte. Jetzt können amerikanische Nintendo-Fans aufatmen: Wie das japanische Unternehmen offiziell mitteilte, bleibt der Preis der Konsole unverändert. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass die Vorbestellungen in Nordamerika ab dem 24. April möglich sein werden.

Erfreulicherweise bleiben auch der Preis für das Bundle mit „Mario Kart World“ bei 499 US-Dollar sowie die Einzelpreise der Switch-2-Spiele stabil: So werden der Fun-Racer (79,99 US-Dollar) und das im Juli erscheinende „Donkey Kong Bananza“ (69,99 US-Dollar) weiterhin für die angekündigten Beträge erhältlich sein. Allerdings gibt es eine Preisanpassung in einem anderen Bereich: dem Zubehör.

Zubehörpreise steigen um bis zu 10 US-Dollar

„Für Nintendo Switch 2-Zubehör wird es aufgrund veränderter Marktbedingungen Preisanpassungen gegenüber den am 2. April angekündigten Preisen geben“, erklärte Nintendo in einer offiziellen Mitteilung (via VGC). „Je nach Marktlage sind auch in Zukunft weitere Preisanpassungen für Nintendo-Produkte möglich.“

Erfreulicherweise bleiben die Preiserhöhungen beim Zubehör mit maximal 10 US-Dollar relativ moderat. So verteuert sich der Pro Controller für die Switch 2 um 5 US-Dollar auf 84,99 US-Dollar. Auch für die Joy-Cons, den Ladegriff und das Lenkrad müssen Käufer 5 US-Dollar mehr bezahlen. Lediglich die Halteschlaufe für die Joy-Cons erfährt eine geringfügige Erhöhung um einen Dollar.

Bei weiterem Zubehör beträgt der Preisanstieg ebenfalls 5 US-Dollar für die Kamera, das Set aus Tragetasche und Displayschutzfolie, die All-In-One-Tragetasche und das Netzteil. Lediglich das Dock-Set wird mit einer Erhöhung um 10 US-Dollar etwas teurer.

Der weltweite Release der Nintendo Switch 2 ist am 5. Juni 2025. In Deutschland kostet die Einzelkonsole 469,99 Euro, das „Mario Kart World“-Bundle 509,99 Euro. Während die Vorbestellungen hierzulande schon länger laufen und vielerorts erschöpft sind, bietet der My Nintendo Store weiterhin Bestellmöglichkeiten an – allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren