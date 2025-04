Phantom Blade Zero: Kein Soulslike, aber mit FromSoftwares legendärem Leveldesign? Entwickler verraten weitere Details 

„Phantom Blade Zero“ wird – zumindest was den Schwierigkeitsgrad angeht – kein Soulslike, wie die chinesischen Entwickler von S-Game in einem aktuellen Interview nochmals betonten. Im Hinblick auf das Leveldesign streben die Macher jedoch eine deutliche Anlehnung an das legendäre Design der älteren FromSoftware-Titel an.