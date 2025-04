PS5 & PS4: Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Auch in dieser kurzen Osterwoche war mal wieder einiges los. Fangen wir daher gleich mit den Neuerscheinungen an, bei denen „Indiana Jones und der Große Kreis“ besonders hervorstechen dürfte. Der Titel von MachineGames und Bethesda war lange Zeit nur auf der Xbox Series X|S und dem PC spielbar. Seit Donnerstag dürfen auch PlayStation-Nutzer Hand anlegen.

Zu den weiteren Spielen, die in dieser Woche erschienen sind, gehören der zweite Teil von „Lost Records: Bloom & Rage“ und „Chains of Freedom“. Für PS5 und PS4 wurden außerdem die Panoramic Editions von „Monument Valley“ und „Monument Valley 2“ veröffentlicht.

Das gibt es in dieser Woche sonst noch

Im PlayStation Store läuft noch immer der große Frühlings-Sale, von dem wir bereits in der letzten Woche berichteten. Dabei sind noch bis zum 24. April 2025 um 0:59 Uhr zahlreiche Spiele, Editionen und Erweiterungen im Preis reduziert. Rund 2.000 Angebote dürfen durchstöbert werden.

Zu den Highlights des Sales gehören unter anderem die „The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition“, „Dead Cells“ oder auch „Persona 3 Reload“. Alle Angebote können im Store auf der Konsole sowie im Web eingesehen werden.

Am Dienstag haben die Entwickler von Larian den letzten Inhaltspatch für „Baldur’s Gate 3“ veröffentlicht. Zwar unterstützt das Studio sein beliebtes RPG weiterhin mit Bugfixes, konzentriert sich jedoch hauptsächlich auf die neuen Projekte. Update 8 brachte eine ganze Reihe an spannenden Neuerungen für „Baldur’s Gate 3“ mit. Darunter sind etwa neue Unterklassen, einen Fotomodus sowie Crossplay.

Wo wir gerade bei Rollenspielen sind: Square Enix bestätigte erst gestern Abend, dass das „Kingdom Hearts All-In-One Package“ mit sämtlichen bislang veröffentlichten Spielen der Reihe nach Europa kommt. Ab dem 12. Juni können die Fans den Mix aus „Final Fantasy“ und Disney in seiner Gänze erleben.

Die Redaktion wünscht euch frohe Ostern und viel erholsame Zeit zum Zocken! Was läuft bei euch an den freien Tagen auf Konsole und PC? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

