Spine: Zur Seite, John Wick! – Schaut euch krachende Gun-Fu-Action im neuen Trailer an

Ihr möchtet der Star eures eigenen interaktiven Actionfilms im Stile von "John Wick" sein? Dann solltet ihr euch unbedingt den neuen Trailer zum Actionspiel "Spine" anschauen, in dem Protagonistin Redline mit ihrem Gun-Fu ordentlich austeilt.

Bereits vor knapp vier Jahren wurde mit „Spine“ ein neues Actionspiel angekündigt, das mit seinem Gun-Fu-Fokus ganz klar von „John Wick“ inspiriert ist. Im Rahmen des Galaxies Games Showcase hat Entwicklerstudio Nekki nach einer längeren Funkstille endlich neues Gameplay-Material veröffentlicht. Dieses gewährt uns einen genaueren Einblick in das Freeflow-Gun-Fu-Kampfsystem, mit dem Protagonistin Redline zahlreiche Gegner ordentlich aufmischt!

Das einminütige Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel selbst anschauen.

Redline teilt mit ihrem Gun Fu ordentlich aus

Genauer könnt ihr darin sehen, wie geschmeidig sich Redline zwischen den Feinden bewegt und sowohl deren Waffen als auch die Umgebung zu ihrem eigenen Vorteil einsetzt. Redline kann Gegner gegen Objekte in einem Areal schleudern, ihnen ihre Waffen wegnehmen oder sie von erhöhten Positionen in die Tiefe treten. Auffallend sind hierbei die unterschiedlichen Kameraperspektiven in „Spine“: Mal Topdown, mal von der Seite und mal Third-Person.

Das Ziel der Macher ist es, möglichst filmische Kampfszenen auf den Bildschirm zu zaubern. Allerdings sollen die Spielerinnen und Spieler dabei stets die volle Kontrolle über das Geschehen haben. Ihr sollt in „Spine“ das Gefühl haben, sowohl Regisseur als auch Star eures interaktiven Actionfilms zu sein. Dabei werden besonders kreative Kombos und Takedowns sowie das Meistern der unterschiedlichen Umgebungen belohnt – John Wick wäre sicherlich stolz!

Die Geschichte von „Spine“ entführt euch in eine Cyberpunk-Metropole in einer nicht allzu weit entfernten Zukunft. Dank der Tensor-KI hat sich diese Stadt gewissermaßen zu einem Paradies entwickelt. Doch womöglich trügt der Schein auch nur. Als Redline nehmt ihr es mit verschiedenen Gegnern auf, um nicht nur das System zu Fall zu bringen, sondern auch eure persönliche Rache zu bekommen. Ob sie diesen Kampf tatsächlich gewinnen können wird?

Das Singleplayer-Actionspiel „Spine“ befindet sich für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S und den PC (via Steam) in Entwicklung. Ein Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt.

Wie gefällt euch die Gun-Fu-Action in „Spine“?

