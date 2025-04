Star Wars: Endlich offiziell! – Diese neuen Filme zur Sternen-Saga befinden sich in Arbeit

Zum Auftakt der Star Wars Celebration 2025 wurde mit „Star Wars: Starfighter“ ein brandneuer Film angekündigt, in dem Ryan Gosling die Hauptrolle übernehmen wird. Darüber hinaus wurden auch die übrigen in Entwicklung befindlichen Kinoprojekte von Lucasfilm offiziell bestätigt.

Am heutigen Freitag startete in Tokio, Japan die diesjährige Star Wars Celebration, die noch bis Sonntag andauern wird. Das weltweit größte Fan-Treffen zelebriert nicht nur die reiche Historie und lebendige Kultur des Sternenkrieg-Universums, sondern dient traditionell auch als Bühne für die Enthüllung der neuesten Projekte aus der Galaxie weit, weit entfernt.

Und bereits zum Auftakt gab es spannende Neuigkeiten: So präsentierte ein neuer Trailer die zweite Erweiterung für „Star Wars Outlaws“, „A Pirate’s Fortune“, und bestätigte gleichzeitig den Release-Termin. Während Fans morgen gespannt auf die Vorstellung von „Star Wars: Zero Company“, dem neuen Taktikspiel von Respawn Entertainment, blicken, hielt der erste Tag der Star Wars Celebration 2025 aber auch erfreuliche Nachrichten für alle Kinogänger bereit.

Star Wars: Starfighter mit Ryan Gosling in der Hauptrolle

Der nächste „Star Wars“-Film den Fans erwarten können ist bekanntlich „The Mandalorian & Grogu“, der am 21. Mai 2026 in die Kinos kommen soll und Din Djarin, gespielt von Pedro Pascal, und den allseits beliebten Grogu, auch bekannt als Baby Yoda, aus der erfolgreichen Serie auf die große Leinwand katapultiert. Im Rahmen der Star Wars Celebration konnten die Zuschauer bereits erste bewegte Eindrücke gewinnen, während die breite Öffentlichkeit sich noch etwas in Geduld üben muss.

Für die größte Überraschung sorgten allerdings Regisseur Shawn Levy („Deadpool & Wolverine“) und Schauspieler Ryan Gosling, die während des Panels zu „The Mandalorian & Grogu“ die Bühne betraten. Gemeinsam mit der anwesenden Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy und Chief Creative Officer Dave Filoni kündigten sie ein neues Kinoprojekt an, zu dem es in der Vergangenheit bereits häufiger Gerüchte gab und in dem Gosling die Hauptrolle übernehmen wird: „Star Wars: Starfighter“.

Obwohl handfeste Details zum neuen „Star Wars“-Film noch ausblieben, gaben die Verantwortlichen erste Einblicke preis. So wird „Star Wars: Starfighter“ etwa fünf Jahre nach den Ereignissen von „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“ spielen, und Ryan Gosling wird einen gänzlich neuen Charakter verkörpern. Auch der Starttermin steht fest: Der Film soll am 28. Mai 2027 in den Kinos anlaufen. Start der Produktion ist für den diesjährigen Herbst vorgesehen.

Die nächste Trilogie und drei weitere Filme in Entwicklung

Im Rahmen der Star Wars Celebration wurden zudem alle weiteren aktuellen Kinoprojekte im „Star Wars“-Universum bekräftigt. Demnach dürfen sich Fans neben der bereits bestätigten neuen Trilogie auf drei weitere Filme freuen. Konkrete Details zu diesen Projekten wurden jedoch noch nicht preisgegeben.

Bekannt ist lediglich, dass Simon Kinberg („X-Men“) weiterhin als Autor und Produzent die nächste Trilogie verantworten wird. Die Oscar-prämierte Filmemacherin Sharmeen Obaid-Chinoy führt zudem Regie bei „Star Wars: New Jedi Order“, der die Geschichte von Heldin Rey (Daisy Ridley) weitererzählen soll und kürzlich einen neuen Drehbuchautor gewinnen konnte.

Des Weiteren arbeitet James Mangold („Logan: The Wolverine“) an einem Drehbuch für ein „Star Wars“-Prequel, und auch Taika Waititi („Thor 3“) ist als Autor für einen weiteren „Star Wars“-Film involviert. Wie Kathleen Kennedy kürzlich bestätigte, werden diese Projekte allerdings noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

