Stellar Blade: Hyperrealistische Eve- und Tachy-Figuren angekündigt und in kürzester Zeit ausverkauft

JND Studios veröffentlicht zu “Stellar Blade" offiziell lizenzierte Sammlerfiguren. Vorbestellungen für Eve und Tachy starten am 18. April 2025. Allerdings ist es kein günstiges Unterfangen.

Update: Das ging schnell. JND Studios weist in den sozialen Netzwerken darauf hin, dass das Doppelset bestehend aus Eve und Tachy schon kurz nach dem Start der Vorbestellungen ausverkauft ist, Eve als Einzelfigur aber noch vorbestellt werden könne. Mittlerweile ist auch diese Angabe überholt. Bei allen Figuren steht mittlerweile „sold out“.

Artikel vom 16. April 2025: Videospiele dienen häufig als Vorlage für hochwertige Sammlerstücke. Mit dem nahenden Release detailgetreuer Figuren aus “Stellar Blade” steuert auch JND Studios wieder neues Merchandise bei. Es ist ein Hersteller, der für besonders realitätsnahe Nachbildungen bekannt ist. Das wirkt sich auf den Preis aus.

Vorbestellungen starten am 18. April

Der Vorverkauf der Sammelfiguren startet am 18. April 2025 um 12:00 Uhr koreanischer Zeit. Dabei handelt es sich um detailreiche Nachbildungen der Spielfiguren Eve, der Protagonistin von “Stellar Blade”, sowie Tachy, einem Bossgegner des Titels. Die Vorbestellungen erfolgen über die offizielle Website des koreanischen Herstellers.

Die Figuren sind im Maßstab 1:3 gefertigt und wurden in enger Kooperation mit dem Entwicklerstudio Shift Up entworfen. Käufer haben die Wahl zwischen einem Einzelmodell von Eve sowie einem Doppelset, das sowohl Eve als auch Tachy umfasst. Letzteres enthält zusätzlich eine Nachbildung der im Spiel verwendeten Drohne.

Die offizielle Ankündigung wurde zunächst von einem kurzen Teaservideo (weiter unten) begleitet, das allerdings nur begrenzte Blicke auf die Figuren bot. Mittlerweile folgte in den sozialen Netzwerken ein Bild, das beide Charaktere in voller Pracht zeigt:

In den sozialen Netzwerken fragen sich Fans bereits, ob das Silikon abriebfest ist.

Ab 2.200 US-Dollar geht es los

Während die vollständigen Produktdetails zu den Figuren aus „Stellar Blade“ noch ausstehen, lässt sich anhand bisheriger Veröffentlichungen von JND Studios eine erste Einordnung vornehmen. Die sogenannte „hyperrealistische“ Serie des Herstellers zeichnet sich durch den Einsatz medizinischen Silikons für die Haut, Glasaugen sowie implantierte Haare aus.

Die Detailgenauigkeit ist letztlich ein kostspieliges Unterfangen: Der Preis für das Einzelmodell von Eve liegt bei 2.199 US-Dollar, berichtet Automaton. Das Set mit beiden Figuren und Drohne wird mit 3.599 US-Dollar angegeben. Diese Preisrange entspricht früheren Produkten des Unternehmens, darunter Figuren zu Charakteren aus Reihen wie “Berserk” und “Suicide Squad”. Auch Geralt von Riva ist im Shop erhältlich.

Während genaue Maße der Modelle bisher nicht spezifiziert wurden, lässt der Maßstab 1:3 auf eine ordentliche Größe von um die 60 bis 70 Zentimetern schließen. Interessierte Sammler sollten daher neben dem hohen Preis auch den erforderlichen Platzbedarf berücksichtigen. Ob künftig weitere Figuren aus “Stellar Blade” erscheinen werden – etwa von Fanliebling Raven – bleibt offen.

„Stellar Blade“ ist ein Action-Adventure des südkoreanischen Studios Shift Up, das am 26. April 2024 zunächst exklusiv für die PS5 erschien. Im Juni folgt eine PC-Fassung. In einer postapokalyptischen Welt kämpft die Heldin Eve gegen monströse Kreaturen namens Naytibas. Das Spiel bietet schnelle, präzise Kämpfe mit Fokus auf Ausweichen und Parieren sowie beeindruckende Grafik und DualSense-Unterstützung.

Weitere Meldungen zu Stellar Blade.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren