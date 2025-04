Switch 2: Interesse am Mario Kart World-Bundle? Warum sich Spieler mit dem Kauf beeilen sollten

Bekanntermaßen stellt Nintendo zum Launch der Switch 2 ein Bundle bereit, das neben der Konsole einen Download-Code des Fun-Racers "Mario Kart World" enthält. Wie das Unternehmen in dieser Woche bestätigte, wird das Bundle jedoch nur über einen bestimmten Zeitraum erhältlich sein.

In diesem Monat stellte uns Nintendo die Switch 2 ausführlich vor und gab bekannt, dass die neue Konsole zum Launch in zwei Versionen veröffentlicht wird.

Wer lediglich an der Switch 2 und ihrem Zubehör interessiert ist, kann das System für 469,99 Euro erwerben. Zum Preis von 509,99 Euro wiederum bietet Nintendo ein Bundle an, das zusätzlich noch eine digitale Version des Fun-Racers „Mario Kart World“ enthält. Gegenüber dem Einzelkauf sparen die Spieler hier knapp 40 Euro.

Nachdem Nintendo kurz nach der Ankündigung bereits bestätigte, dass das besagte Bundle nicht dauerhaft erhältlich sein wird, wurde der Publisher nun konkreter. Wie ein Hinweis im Rahmen der „Mario Kart World“-Direct verrät, wird Nintendo das besagte Bundle lediglich bis zum Herbst produzieren. Wer also nicht rechtzeitig zugreifen sollte, geht leer aus.

Nintendos Preispolitik sorgte für Kritik

Sollten die Bundles vergriffen sein, bleibt Spielern nichts anderes übrig, als auf ein weiteres Bundle seitens Nintendo zu hoffen oder die Switch 2 und „Mario Kart World“ einzeln zu erwerben. Dies führt uns zu einem Thema, das seit der offiziellen Enthüllung der Switch 2 hitzig diskutiert wird: Die steigenden Spielepreise auf der neuen Konsole.

In diesem Monat kündigte Nintendo an, dass für größere First-Party-Titel wie „Mario Kart World“ 79,99 Euro (digital) beziehungsweise 89,99 Euro (physisch) fällig werden.

Während der Großteil der Spieler die gestiegenen Preise erwartungsgemäß kritisierte, dürfte die Branche die daraus resultierende Entwicklung genau beobachten. Schließlich sprachen sich in der Vergangenheit mehrere führende Publisher für höhere Spielepreise aus, die die steigenden Entwicklungskosten großer Triple-A-Produktionen auffangen sollen.

Wann erscheint die Switch 2?

In der offiziellen Enthüllung kündigte Nintendo an, dass die Switch 2 weltweit am 5. Juni 2025 erscheint. Wer sichergehen möchte, dass er seine Konsole pünktlich zum Launch erhält, kann seit ein paar Tagen die Konsole oder das Bundle mit „Mario Kart World“ vorbestellen.

Aktuell gehen die Spieler in den USA noch leer aus. Aufgrund der wechselhaften Handelspolitik der Trump-Regierung entschied Nintendo, den Start der Vorbestellungen in den USA zu verschieben.

Während der Konzern bislang nicht über mögliche Preiserhöhungen für den US-Markt sprach, gehen mehrere Analysten davon aus, dass die aktuelle Zollpolitik der US-Regierung zu einer Preiserhöhung der Switch 2 führen könnte, die Nintendo möglicherweise in den Monaten nach der Markteinführung vornimmt.

Insbesondere der laufende Handelskrieg mit China, der zu gegenseitigen Zöllen von mehr als 100 Prozent führte, könnte den Preis der Switch 2 laut Experten auf bis zu 600 US-Dollar ansteigen lassen.

