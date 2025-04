The Division 2: Battle for Brooklyn rückt näher – Insider grenzt DLC-Release vor Showcase ein

Der „Battle for Brooklyn“-DLC für „The Division 2“ sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr erscheinen, wurde jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben. Doch der Release scheint näher als gedacht, wie ein bekannter Insider jetzt andeutet. Kommende Woche steht zudem ein umfassender Showcase zur Erweiterung an.

Ursprünglich wurde „The Division 2“ bereits im März 2019 veröffentlicht, während die letzte Erweiterung „Warlords of New York“, die Spieler zurück nach Lower Manhatten und damit zum Schauplatz des ersten Teils führte, im März des darauffolgenden Jahres erschienen ist. Jetzt, ganze fünf Jahre später, steht mit „Battle of Brooklyn“ der nächste DLC an.

Als Teil der Strategie „Project Resolve“, die dem Loot-Shooter wieder zu neuem Aufschwung verhelfen soll, war die Veröffentlichung des DLCs eigentlich schon für das vergangenen Jahr vorgesehen. Allerdings folgte eine Verschiebung auf 2025 – Ende Januar war sogar von einer Verzögerung auf unbestimmte Zeit die Rede. Doch nun gibt der bekannte Insider Tom Henderson Entwarnung: Die Rückkehr nach Brooklyn scheint nicht mehr fern.

Release eingegrenzt und Showcase angekündigt

Wie Henderson jetzt nämlich exklusiv in der neuesten Ausgabe des Podcasts von Insider Gaming verraten hat, wird der „Battle for Brooklyn“-DLC für „The Division 2“ aller Voraussicht nach wohl im Mai erscheinen – höchstwahrscheinlich gegen Ende des Monats. Einen konkretes Datum konnte Henderson allerdings nicht nennen.

Außerdem habe der Branchenkenner gehört, dass „es sich nicht um einen großen DLC“ handeln wird. „Es wird wahrscheinlich der kleinste der Reihe sein, und sie planen, ihn ebenfalls für 15 Dollar zu verkaufen“, erklärte Henderson im Podcast.

Schlauer werden Fans von „The Division 2“ wohl in der nächsten Woche: Ubisoft hat für Mittwoch, den 23. April 2025, einen Showcase zur nächsten Erweiterung angekündigt. „Merkt euch den Termin vor! Schaltet am 23. April zum The Division 2 Showcase ein, um mehr über den „Battle for Brooklyn“-DLC zu erfahren“, heißt es im entsprechenden X-Beitrag. Eine Uhrzeit und Links zum Stream wurden allerdings noch nicht geteilt.

Entwicklung von The Division 3 bereits bestätigt

Währenddessen befindet sich mit „The Division 3“ bereits eine vollwertige Fortsetzung in Arbeit, deren Entwicklung von Ubisoft bereits im September 2023 offiziell bestätigt wurde. Allerdings wurden zum damaligen Zeitpunkt noch keine Details bekannt gegeben. Es wurde lediglich bestätigt, dass Julian Gerighty als ausführender Produzent agieren wird, nachdem er zuletzt als Creative Director für den zweiten Teil verantwortlich war.

Aktuell gibt es noch keine konkreten Informationen zum Fortschritt der Entwicklung von „The Division 3“. Da Massive Entertainment zuletzt intensiv an „Star Wars Outlaws“ arbeitete, lag die Priorität auf diesem Titel. Die Vollproduktion des nächsten „The Division“-Ablegers sollte aber voraussichtlich nach der Veröffentlichung des Weltraum-Abenteuers starten.

Darüber hinaus befand sich mit „The Division Heartland“ noch ein weiteres Projekt bei Red Storm Entertainment in der Entwicklung, das als Free-to-Play-Survival-Shooter ein eigenständiges Spiel im „The Division“-Universum darstellen sollte. Allerdings entschied sich Ubisoft dazu, die Ressourcen auf „größere Möglichkeiten“ zu verlagern. Im Mai 2024 wurde schließlich das Aus bestätigt.

Weitere Meldungen zu Tom Clancy's The Division 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren