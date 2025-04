The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered: Neuauflage als Komplettpaket? Insider äußert sich zu enthaltenen DLCs

The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered:

„The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ wurde zwar noch nicht offiziell angekündigt, aber seine Existenz scheint gewiss. Die große Frage ist nun, ob auch die beliebten DLCs „Knights of the Nine“ und „Shivering Isles“ enthalten sein werden. Ein Insider hat sich dazu nun geäußert.

Während Fans von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ weiterhin auf die offizielle Ankündigung warten, haben sich die anfänglichen Gerüchte und vagen Hinweise in den letzten Wochen und Monaten zu einer immer konkreteren Erwartung verdichtet. Spätestens die geleakten Screenshots der letzten Woche haben die Existenz von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ nun so gut wie bestätigt.

Doch die entscheidende Frage, die viele Fans umtreibt, bleibt der Umfang des kommenden Remasters. Wird die Neuauflage ein vollständiges Paket schnüren und auch die beiden beliebten Erweiterungen „Knights of the Nine“ und „Shivering Isles“ umfassen? Ein Insider behauptet jetzt, hierzu konkrete Informationen erhalten zu haben.

Oblivion Remastered soll alle Erweiterungen enthalten

Der Insider, um den es geht, ist Lord Cognito vom „Iron Lords“-Podcast, der in der aktuellen Episode des Xbox-Podcasts „Defining Duke“ (via Insider Gaming) über „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ sprach. Seiner sicheren Quelle zufolge wird die Remaster-Version des Rollenspiels sämtliche DLCs beinhalten. „Ich habe aus einer sehr guten Quelle gehört, dass alle DLCs enthalten sein werden“, so Lord Cognito.

Der Branchenkenner bekräftigte: „Ich bleibe dabei. Alle DLCs sind enthalten; ihr bekommt Pferderüstung, Shivering [Isles] und all das.“ Demnach wird „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ auch die Erweiterung „Knights of the Nine“ umfassen, die im November 2006 für das Original erschien und eine neue Questreihe um einen göttlichen Kreuzritter, neue Charaktere und Dungeons bot.

Und auch der „Shivering Isles“-DLC, der im März 2007 veröffentlicht wurde und Spieler in ein neues Reich mit einer langen Hauptquest und neuen Gameplay-Mechaniken entführte, wird enthalten sein. Darüber hinaus soll das Remaster eine Fülle kleinerer DLCs bieten, darunter die bekannten Pferderüstungen und einzigartige Orte, die zu zusätzlichen Erkundungen einladen.

Release des umfassend modernisierten RPG-Klassikers in Kürze?

Nachdem kürzlich auch im Quellcode der offiziellen Webseite von Bethesda deutliche Hinweise auf „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ entdeckt wurden, verdichten sich die Anzeichen für eine baldige Ankündigung oder sogar einen Release rapide. Gaming-Journalist und Industrie-Insider Jeff Grubb deutete bereits einen möglichen Shadow-Drop in der kommenden Woche an, und auch der Leaker „Detective Seeds“ zeigt sich optimistisch bezüglich einer zeitnahen Veröffentlichung.

Die Neuauflage des Rollenspiel-Klassikers beschränkt sich jedoch nicht nur auf eine visuelle Frischzellenkur dank der Unreal Engine 5. Auch inhaltlich soll „Oblivion Remastered“ umfassend modernisiert worden sein. Berichten zufolge wurden unter anderem die Ausdauermechanik, das Schleichen, Blocken, Bogenschießen, Trefferreaktionen sowie die Benutzeroberfläche von Grund auf optimiert, um modernen Standards gerecht zu werden.

