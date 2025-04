Battlefield 6: Zerstörung und taktisches Gameplay – EA liefert Status-Update

Bei der Entwicklung von “Battlefield 6” setzt EA auf ein Markenzeichen der Serie: dynamische Zerstörung. Bereits in frühen Tests der Battlefield Labs wird das Potenzial des überarbeiteten Systems untersucht. Dabei geht es nicht nur um visuelle Effekte, sondern um eine tiefere Integration in das taktische Spielgeschehen. Ziel ist es, die Umgebung als aktives Spielelement nutzbar zu machen.

Zerstörung als strategisches Werkzeug

In einem aktuellen Community-Update zu „Battlefield 6“ beschreiben die Entwickler die zugrundeliegende Designphilosophie. So wollen die Teams dem Spiel mehr Tiefe verleihen, indem man die Umgebung so umgestaltet, dass sie einen taktischen Vorteil bringt. Die Transformation der Karte erfolgt dynamisch, wobei Spieler gezielt Strukturen einreißen können, um neue Zugänge zu schaffen oder Gegner zu überraschen.

Ein zentrales Element des Zerstörungssystems ist die Einführung einer visuellen und akustischen „Sprache“, die Spielern verständlich machen soll, was durch das Gameplay zerstört, verändert oder transformiert werden kann: „Unser Ziel ist es, Zerstörung zu einem integralen Bestandteil eures Battlefield-Erlebnisses zu machen, um eine intuitive, unterhaltsame und lohnende Umgebung zu schaffen, in der ihr das Gefühl haben, die Welt um euch herum gestalten zu können.“

Gebäude können beschädigt werden, bis es zum Zusammenbruch von Gebäudeteilen kommt (Pre-Alpha-Gameplay).

Anhand konkreter Beispiele erklärt Battlefield Studios das Zusammenspiel von Materialtypen und Schadensquellen: So könne in „Battlefield 6“ eine Wand zunächst durch Explosionen geschwächt und anschließend durch Beschuss endgültig durchbrochen werden.

Verschiedene Oberflächentypen verschlechtern sich optisch, bevor sie dauerhaft zerfallen. Und nicht nur das: „Dank Audio-VFX könnt ihr nicht nur sehen, sondern auch hören, ob eure Angriffe erfolgreich sind“, heißt es im Community-Update.

Neue Dynamiken auf dem Schlachtfeld

Mit dem neuen System von „Battlefield 6“ verändert sich auch die Rolle von Trümmern: Zerstörte Gebäudeteile bleiben als Deckungselemente auf dem Schlachtfeld liegen und eröffnen neue strategische Optionen. Die Entwickler sprechen in diesem Zusammenhang vom sogenannten „Apfelkern“-Prinzip, bei dem die freigelegte Gebäudestruktur neue Sicht- und Angriffslinien ermöglicht.

Der Einsatz verschiedener Waffen oder Fahrzeuge beeinflusst die Zerstörung in unterschiedlicher Weise. Spieler müssen sich dabei vorsichtig verhalten – denn jeder geöffnete Zugang kann auch vom Gegner genutzt werden. „Ein Vorteil für euch wäre auch ein Vorteil für den Feind“, warnt das Team.

Im Rahmen der Tests in den Battlefield Labs analysiert das Team unter anderem:

die Unterscheidbarkeit zerstörbarer und unzerstörbarer Objekte

den Einfluss von Kollateralschäden durch Trümmer

den strategischen Nutzen neu geschaffener Wege

das Balancing zwischen Zerstörung und Feuerkraft

Waffenbalance und Serverstabilität

Die bisherigen Sessions in der Lab-Phase von „Battlefield 6“ liefern den Entwicklern wichtige Rückmeldungen zur Serverleistung, zur Spielbalance und zur Integration der Zerstörungselemente.

Ein Thema waren die Waffen. Hier zeigte sich, dass „die verschiedenen Waffentypen und ihre Schadenswerte […] noch weiter ausbalanciert werden müssen“. Ebenso ist bei der Bewegungsmechanik laut Feedback noch Optimierungsbedarf vorhanden.

In den frühen Phasen kam es zudem zu Stabilitätsproblemen, die inzwischen verbessert wurden. Die technische Grundlage für größere Testgruppen sei laut Battlefield Studios gelegt.

Der genaue Termin des neuen “Battlefield” ist derzeit nicht bekannt. EA hat lediglich bestätigt, dass der Shooter im Geschäftsjahr 2025/2026 erscheinen soll. Daraus ergibt sich ein möglicher Release-Zeitraum zwischen dem 1. April 2025 und dem 31. März 2026.

An der Entwicklung von „Battlefield“ sind vier interne Teams beteiligt, die unter dem gemeinsamen Namen Battlefield Studios firmieren. DICE aus Stockholm leitet die Arbeit am Multiplayer-Modus. Motive ist sowohl für die Gestaltung von Mehrspielerkarten als auch für Inhalte im Einzelspielermodus zuständig. Criterion übernimmt die Entwicklung der Einzelspieler-Kampagne, während Ripple Effect an neuen Spielerfahrungen innerhalb des Franchise werkelt.

