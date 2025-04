Days Gone Remastered: Grafikmodi für PS5 und PS5 Pro bekannt – Eine Option fehlt zum Launch

Days Gone Remastered:

„Days Gone Remastered“ erscheint kommende Woche für die PS5 und wird unter anderem eine verbesserte Grafik bieten. Dabei haben Spieler die gewohnte Wahl zwischen verschiedenen Darstellungsmodi. Welche Optionen auf der PS5 und PS5 Pro zur Verfügung stehen, wurde jetzt bekannt gegeben. Eine beliebte Variante fehlt jedoch - zumindest vorerst.

Im Februar enthüllte Sony auf der State of Play „Days Gone Remastered“, eine Neuauflage des Open-World-Actionspiels von Bend Studios, das ursprünglich 2019 für die PlayStation 4 erschien. Trotz der Hoffnungen einiger Fans auf ein „Days Gone 2“ kehrt Deacon St. John nun mit technischen Verbesserungen und neuen Inhalten nach Oregon zurück.

Die überarbeitete Fassung soll dabei nicht einfach nur optisch aufpoliert sein, sondern laut den Entwicklern auch einen veränderten visuellen Look bieten, der deutlich realistischer wirkt. Bend Studios hat jetzt die verschiedenen Grafikmodi vorgestellt, die den Spielern auf der PS5 und der leistungsstarken PS5 Pro zur Verfügung stehen werden.

40-FPS-Modus wird via Patch nachgeliefert

Bend Studios enthüllte, dass die Standard-PS5 zwei Grafikmodi bieten wird, während PS5 Pro-Nutzer sich auf drei Optionen freuen dürfen. Zudem sollen die „grundlegenden Rendering-Einstellungen“ auf der PS5 den „höchsten Einstellungen der PC-Version“ entsprechen. Ein weiterer Fortschritt: Für das Rendering wird die native Auflösung genutzt, wodurch das Checkerboard-Rendering der ursprünglichen PS4-Fassung Geschichte ist.

Zudem wird „Days Gone Remastered“ auf der Basis-PS5 im Qualitäts-Modus mit nativer 4K-Auflösung dargestellt – die PS5 Pro bietet sogar eine noch höhere Auflösung und wird entsprechend heruntergesampelt. Allerdings wird zum Release auf beiden Plattformen der beliebte 40-FPS-Modus fehlen, soll zu einem späteren Zeitpunkt aber mittels Patch nachgeliefert werden.

Days Gone Remastered – Grafikmodi im Detail:

PS5

Leistung: 1440p, 60 FPS

1440p, 60 FPS Qualität: natives 4K, 30 FPS

PS5 Pro

Leistung: 1800p, Ziel 60 FPS

1800p, Ziel 60 FPS Qualität: 2880p, Ziel 30 FPS

2880p, Ziel 30 FPS Verbessert: 1584p, Ziel 60 FPS mit PSSR

Neben den zuvor genannten Grafikmodi haben die Bend Studios im Vergleich zum PS4-Original außerdem auch eine Reihe umfassender grafischer Optimierung an der Spielwelt vorgenommen. Dazu gehören folgende Punkte:

Neue Atmosphären-/Himmelssimulation mit Ozon- und Spektrallichtsimulation Verbessert den Gesamtfarbton und erzeugt präzisere Lichtintensitäten für Himmel und Sonnenlicht

Deutlich dunklere Nacht

Verbesserte indirekte Bildschirmbeleuchtung und Umgebungsverdeckungseffekte

Doppelte Shadowmap-Auflösung

Weitere Verbesserungen

Diese neuen Inhalte werden geboten

Neben der verbesserten Grafik unterstützt die Neuauflage auch vollumfänglich den DualSense-Controller unter 3D-Audio. Zudem können sich die Spieler auch auf neue Inhalte freuen. So kann man sich im „Horde Assault“-Modus unzähligen Freaker-Wellen stellen und in den Modi „Speedrun“ und „Permadeath“ neue Herausforderungen suchen, bei denen es auf Geschwindigkeit bzw. das Vermeiden des virtuellen Bildschirmtodes ankommt. Obendrein warten neue Trophäen darauf, freigeschaltet zu werden.

Erscheinen wird „Days Gone Remastered“ am 25. April 2025 für die PS5 und den PC. Für die Konsole wird das Open-World-Abenteuer aber nur in digitaler Form angeboten – auf eine physische Fassung hat Sony verzichtet. Wer bereits vorbestellt hat, erhält nicht nur einige Boni, sondern kann auch direkt mit dem Preload loslegen. Besitzer des PS4-Originals können zudem für zehn Euro ein Upgrade durchführen.

