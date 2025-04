Painkiller: Von Pfählen bis Shuriken – Trailer demonstriert das brutale Waffenarsenal der PS5-Neuinterpretation

Der Kult-Shooter „Painkiller“ feiert seine Rückkehr als Neuinterpretation – diesmal auch auf der PS5. Ein brandneuer Gameplay-Trailer gewährt jetzt einen detaillierten Einblick in das überarbeitete und äußerst brutale Waffenarsenal.

2004 veröffentlichte People Can Fly mit „Painkiller“ einen rasanten Ego-Shooter, der sich an Klassikern wie „Doom“ oder „Quake“ orientiert und die Spieler in den Kampf gegen dämonische Höllenhorden schickt. Vor allem durch sein intensives Gameplay und das abgedrehte Waffenarsenal erlange das Spiel einen Kultstatus.

Jetzt kehrt „Painkiller“ überraschend zurück – und dieses Mal auch für Konsolen. So wurde vergangenen Monat im Rahmen des Frühlings-Showcase der Future Games Show eine moderne Neuinterpretation des Shooters angekündigt. Jetzt steht ein neuer Trailer bereit, der einen ersten Vorgeschmack auf das neue und abwechslungsreiche Waffenarsenal gewährt.

Mit diesen Waffen heizt ihr den Dämonen ein

Im Kampf gegen die dämonischen Horden von „Painkiller“ steht den Spielern ein Arsenal von sieben vernichtenden Waffen zur Verfügung. Jede Waffe bietet primäre und alternative Feuermodi sowie elementare Effekte wie Feuer, Eis, Elektro und Kinetik. Durch optionale Upgrades lassen sich zudem mächtige Bonuseffekte freischalten. Folgende Instrumente der Zerstörung erwarten euch:

Elektrotreiber – Überschütte deine Gegner mit einem Hagel schnell abprallender Shuriken

– Überschütte deine Gegner mit einem Hagel schnell abprallender Shuriken Pfahlkanone – Durchbohre Feinde aus der Ferne mit hochexplosiven Pfählen.

– Durchbohre Feinde aus der Ferne mit hochexplosiven Pfählen. Maschinenpistole – Lass in kurzen, schnellen Salven eine wahre Munitionsflut auf deine Gegner los.

– Lass in kurzen, schnellen Salven eine wahre Munitionsflut auf deine Gegner los. Handkanone – Strecke Feinde mit tödlicher Präzision aus großer Distanz nieder.

– Strecke Feinde mit tödlicher Präzision aus großer Distanz nieder. Schrotflinte – Verursache auf kurze Distanz verheerenden Schaden und bringe mehrere Gegner mit einer einzigen Salve ins Taumeln.

– Verursache auf kurze Distanz verheerenden Schaden und bringe mehrere Gegner mit einer einzigen Salve ins Taumeln. Raketenwerfer – Schick eine verheerende Rakete ins Ziel, deren Explosionsradius selbst die größten Gegner ins Wanken bringt.

Somit bietet „Painkiller“ ein vielseitiges Arsenal an Waffen, angefangen von Klassikern wie der Schrotflinte bis hin zum Raketenwerfern. Auch die ikonische Pfahlkanone aus dem Original ist wieder mit von der Partie. Und in brenzligen Situationen erweist sich der titelgebende Painkiller als unschätzbar wertvoll: Im Nahkampf zerfetzt er die Gegner und füllt so gleichzeitig die Munitionsreserven wieder auf.

Im Kampf gegen die Horden der Hölle

Die Neuauflage von „Painkiller“ erzählt eine ähnliche Geschichte wie das Original und so gilt es die Verfehlungen gegen den Himmel wiedergutzumachen, in dem man sich dem gefallenen Engel Azazel entgegenstellt, der seine Dämonenhorden auf die Erde loslassen und diese unterwerfen will. Anders als im ursprünglichen Spiel stehen im kommenden Shooter aber vier unterschiedliche Charaktere zur Auswahl, die alle über verschiedene Fähigkeiten verfügen.

Zusätzlich ermöglichen neue Tarotkarten eine tiefgreifende Anpassung der eigenen Fähigkeiten, während sich die Spieler Horden furchterregender Dämonen und gigantischen Schrecken wie den monströsen Nephilim, den Kindern Azazels, stellen. Für neue Bewegungsmöglichkeiten sorgt der Haken, um die weitläufigen Biome besser zu erkunden. „Painkiller“ kann dabei sowohl alleine mit KI-Begleitern als auch im Online-Koop mit zwei weiteren Spielern gespielt werden.

Erscheinen soll „Painkiller“ im Herbst dieses Jahres für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und den PC. Ein genauer Termin ist bislang noch nicht bekannt. Für die Entwicklung zeigen sich die Anshar Studios verantwortlich.

