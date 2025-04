Star Wars Zero Company: Unmögliche Mission im Klonkrieg – Erster Trailer enthüllt Gameplay und Release

„Star Wars: Zero Company“, das neue Taktikspiel von Bit Reactor und Respawn wurde auf der Star Wars Celebration 2025 enthüllt. Ein Trailer lieferte einen erste Gameplay-Szenen und einen Vorgeschmack auf das in den Klonkriegen angesiedelte Setting, während die Entwickler weitere Details enthüllten.

Nachdem „Star Wars: Zero Company“ vergangene Woche bereits angekündigt wurde, erfolgte am heutigen Samstag im Rahmen der diesjährigen Star Wars Celebration die offizielle Vorstellung des Taktikspiels, das in Zusammenarbeit zwischen Bit Reactor und Respawn Entertainment entsteht.

Passend dazu wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht, der einen ersten Vorgeschmack auf das Setting, die Geschichte und die Charaktere liefert, während am Ende auch ein paar Gameplay-Szenen zu sehen sind. Darüber hinaus wurde bestätigt, dass „Star Wars: Zero Company“ 2026 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen soll.

Die Zero Company lässt sich vollständig anpassen

Für „Star Wars: Zero Company“ versprechen die Verantwortlichen eine düstere und authentische Originalgeschichte, die während der Klonkriege angesiedelt ist. Spieler übernehmen die Rolle des ehemaligen Republikoffiziers Hawks, der eine zusammengewürfelte Elitetruppe aus zwielichtigen Agenten befehligt. Das Ziel: Strategische Angriffe und geheime Missionen auf verschiedenen Planeten. Doch die Zero Company wird in einen Schattenkrieg verwickelt und schließlich gilt es eine mysteriöse Macht aufzuhalten und eine Katastrophe abzuwenden.

Neben Hawks befehligen die Spieler auch die restliche Truppe, die nach Belieben aus selbst erstellten Charakteren oder neuen, originalen „Star Wars“-Charakteren zusammengestellt werden kann. Im Trailer sind beispielsweise der Klonsoldat Trick, der gefährliche Scharfschütze Luco Bronc, der berüchtigte mandalorianische Revolverheld Cly Kullervo vom Verminoth-Clan und die Jedi-Padawan Tel aus Tognath zu stehen.

Dabei lassen sich sowohl Hawks als auch rekrutierten Agenten in Aussehen, Ausrüstung und Fähigkeiten vollständig anpassen. Zudem steht eine breite Palette an Charakterarchetypen zur Verfügung, vom Astromech bis zum Jedi. Im gemeinsamen Einsatz entwickeln die Truppmitglieder eine Verbindung, die mächtige Kampfsynergien ermöglicht und Schlachten entscheidend beeinflussen kann.

Operationsbasis gewährt Zugriff auf eine der „größten und interaktivsten Karten“

Zwischen den taktischen Missionen in der Galaxie, dient die Operationsbasis „The Den“, die dauerhaft am Ring von Kafrene angedockt ist, als zentraler Knotenpunkt, von dem aus die nächsten Aufgaben in Angriff genommen werden. Dabei wird „Star Wars: Zero Company“ eine der „größten und interaktivsten Karten, die je in einem Star–Wars-Spiel enthalten waren“, bieten. Unter anderem werden bekannte Planeten wie Serolonis aus „The Bad Batch“, Vandor aus „Solo: A Star Stars Story“ oder Mapuzo aus „Obi-Wan Kenobi“ bereist.

Weitere Neuigkeiten rund um „Star Wars“:

Um die Planeten zu erreichen, nutzt die Truppe das eigens entworfene und neue Raumschiff namens Caisson, während der Droiden-Pilot M-3VO ebenfalls extra für das Spiel neu erschaffen wurde. Durch die absolvierten Missionen und die verstärkten Verbindungen der Agenten wird sich außerdem auch die Geschichte von „Star Wars: Zero Company“ beeinflussen lassen. Durch das Zusammenspiel aus Taktik-Genre und Storytelling stellen die Entwickler noch jede Menge Überraschungen in Aussicht.

Weitere Meldungen zu Star Wars: Zero Company.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren