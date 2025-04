The Outlast Trials: Season 3 angekündigt – Nacktheitsfilter, Trial-Maker und neuer Gegner

The Outlast Trials:

In der kommenden Woche erscheint für „The Outlast Trials" ein umfangreiches Update. Mit dem neuen Patch erhalten Spieler erstmals die Möglichkeit, eigene Level zu gestalten. Auch ein Nacktheitsfilter wird eingeführt.

Der kanadische Entwickler Red Barrels erweitert das Koop-Horrorspiel „The Outlast Trials“ um mehrere neue Funktionen und Inhalte. Im Rahmen der dritten Season, die unter dem Namen „Project Relapse“ läuft, wird das Spiel nicht nur um neue Handlungsinhalte ergänzt, sondern auch um neue Spielmechaniken erweitert.

Kernstück des neuen Updates von „The Outlast Trials“ ist die Einführung des sogenannten „Trial Maker“. Mit diesem Tool können Spieler eigene Missionen erstellen, individuell gestalten und mit der Community teilen.

Die benutzerdefinierten Prüfungen lassen sich sowohl im Einzel- als auch im Koop-Modus absolvieren. Der Editor erlaubt unter anderem die Integration von MK-Herausforderungen und sogenannten Variatoren, die den Schwierigkeitsgrad oder andere Spielbedingungen beeinflussen.

Zusätzlich wird mit Season 3 von „The Outlast Trials“ eine neue Umgebung namens „Suburbs“ veröffentlicht. Diese Karte enthält eine Hauptprüfung sowie zwei zusätzliche Missionen.

Neuer Feind, neue Mechaniken

Die Story von „The Outlast Trials Season 3“ knüpft an das vorherige Update an, bei dem die Figur Amelia eine zentrale Rolle spielte. Nach einem fehlgeschlagenen Fluchtversuch aus der Einrichtung der Murkoff Corporation rückt nun Dr. Easterman in den Mittelpunkt.

Der Antagonist bestraft Spielercharaktere für ihr Verhalten innerhalb des Spiels. In diesem Zusammenhang tritt auch ein neuer Gegner auf: „The Jaeger“, ein kybernetischer Hybrid, der optisch an Amelia erinnert. Diese Figur wird im Rahmen eines zeitlich begrenzten Events eingeführt.

Ein weiterer Bestandteil des Updates ist die sogenannte „Relapse Initiative“. Dieses System ersetzt das bisherige „Rebirth“-Protokoll für Spieler, die das maximale Therapielevel erreicht haben. Mit dem Start von Staffel 3 steigt dieses Level von 75 auf 99. Ähnlich wie das Prestige-System in „Call of Duty“ erlaubt es die neue Mechanik, auf Level 1 zurückzusetzen und dafür dauerhafte Upgrades sowie Belohnungen freizuschalten.

Technische Anpassungen und Filteroptionen

Mit dem neuen Update für „The Outlast Trials“ reagiert Red Barrels auch auf Rückmeldungen aus der Community: Ein Nacktheitsfilter wird eingeführt, der sensible Körperdarstellungen verwischt. Die Maßnahme zielt vor allem auf Inhalte ab, die auf Streaming-Plattformen wie Twitch oder YouTube veröffentlicht werden sollen. Dort konnten bestimmte Darstellungen bisher zu Einschränkungen führen.

„The Outlast Trials“ wurde als Prequel zur „Outlast“-Reihe konzipiert und versetzt Spieler in die Rolle von Versuchspersonen, die während des Kalten Kriegs an einem psychologischen Experiment teilnehmen. Das kostenlose Update zu Season 3 erscheint am 22. April 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Nachfolgend ein dazugehöriger Trailer:

