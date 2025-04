Twisted Metal: Das Demolition Derby startet – Termin für Staffel 2 der PlayStation-Serie steht fest

Calypso lädt in der zweiten Staffel von „Twisted Metal“ zum bekannten Demolition Derby und nun steht fest, wann die Motoren gestartet und John Doe, Sweet Tooth und Co. auf die Bildschirme zurückkehren werden - zumindest in den USA.

„Twisted Metal“ ist zweifellos eines der ikonischsten PlayStation-Franchises. Seit ihrem Debüt 1995 hat die Reihe einen festen Platz in der Geschichte der Sony-Konsole und dürfte besonders bei PlayStation-Spielern der ersten Stunde viele Erinnerungen wecken.

Allerdings wurde es nach dem letzten PS3-Titel im Jahr 2012 still. Sonys Bemühungen, die actiongeladenen Fahrzeugkämpfe als Live-Service-Titel wiederzubeleben, blieben erfolglos und das Projekt wurde vorzeitig beendet. Mehr Erfolg hatte die Serienadaption von „Twisted Metal“, deren erste Staffel 2023 erschien und die in diesem Jahr fortgesetzt wird. Nun steht der Termin fest.

Zweite Staffel von Twisted Metal startet Ende Juli

Die zweite Staffel von „Twisted Metal“ feiert am 31. Juli 2025 auf Peacock Premiere (via IGN), vorerst jedoch nur in den USA. Ein deutscher Termin steht noch aus. Hierzulande liegen die Rechte bei Amazon Prime Video, wo bereits die erste Staffel erst im April 2024 startete – in den USA war sie schon im Juli 2023 verfügbar. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Veröffentlichung der zweiten Staffel in Deutschland ähnlich verzögern wird.

Fans der Videospielvorlage dürfen sich auf die neuen Episoden aber freuen: Während die erste Staffel eine Art Vorgeschichte erzählte, adaptiert die zweite Staffel das aus den Spielen bekannte Demolition Derby, zu dem der berüchtigte Bösewicht Calypso (gespielt von Anthony Carrigan, bekannt aus „Barry“ oder „Gotham“) einlädt. Ein explosiver Teaser-Trailer gab bereits einen ersten Vorgeschmack auf die kommenden Folgen.

Staffel 1 feiert im Mai Free-TV-Premiere in Deutschland

Die Hauptrolle in „Twisted Metal“ spielt Anthony Mackie („Captain America Brave New World“), der als der von Amnesie-geplagte John Doe in einer postapokalyptischen Welt Waren ausliefert. In der ersten Staffel soll er eine Lieferung nach New Chicago bringen, um für ein besseres Leben zu sorgen. Dabei trifft er auf die kämpferische Quiet und im Anschluss durchqueren die beiden auf ihrer Reise gefährliches Gebiet – verfolgt von Agent Stone und Sweet Tooth.

Die beiden werden auch in der zweiten Staffel zurückkehren und so wird Thomas Haden Church („Spider-Man 3“) erneut als Agent Stone zu sehen sein, während Killer-Clown Sweet Tooth erneut von Will Arnett („Arrested Development“), der ihm seine Stimme leiht, und dem Wrestler Joe Seanoa, verkörpert wird. Am Demolition Derby werden aber auch neue Charaktere teilnehmen, darunter auch der aus den Spielen bekannte Mr. Grimm, der von Richard de Klerk gespielt wird.

Wer die erste Staffel von „Twisted Metal“ noch nicht gesehen hat, kann die ersten zehn Episoden jederzeit auf Amazon Prime Video anschauen. Und auch ohne Prime-Abo lässt sich die Action-Comedy-Serie hierzulande bald anschauen: Am 27. Mai 2025 laufen alle Folgen ab 22:55 Uhr am Stück auf ZDFneo. Im Anschluss wird die erste Staffel aber auch auf Abruf in der ZDF-Mediathek verfügbar sein.

Weitere Meldungen zu Twisted Metal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren