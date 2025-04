Devil May Cry: Macher verspricht Serienumsetzung einer legendären Konami-Spielereihe

Devil May Cry:

Die Animationsserie zu „Devil May Cry“ feierte Anfang April einen derartigen Erfolg, dass bereits eine zweite Staffel in Planung ist. Doch Schöpfer Adi Shankar hat schon ein weiteres Videospiel-Franchise im Blick: die legendäre Action-Spionagereihe von Konami.

Der indische Filmschaffende Adi Shankar erlangte 2012 mit „Dredd“ internationale Bekanntheit, etablierte sich in jüngster Zeit jedoch vor allem durch erfolgreiche Animationsserienadaptionen bekannter Videospiele wie „Castlevania“, „Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix“ und zuletzt auch „Devil May Cry“.

Gerade die Adaption von Capcoms Actionreihe um Dämonenjäger Dante feierte auf Netflix einen so durchschlagenden Erfolg, dass der Streamingdienst bereits eine zweite Staffel orderte. Nun gab Shankar in einem Interview bekannt, dass er sich zukünftig aber auch einem weiteren, äußerst renommierten Franchise widmen möchte: „Metal Gear Solid“ von Konami.

Metal Gear Solid als Animationsserie – Adi Shankar will es schaffen

Die von Hideo Kojima erschaffene „Metal Gear“-Reihe, die 1998 mit ihrem Debüt auf der ersten PlayStation ihren internationalen Durchbruch erlangte und für ihre cineastische Inszenierung bekannt ist, erfuhr bisher keine filmische oder serielle Adaption. Dies will Adi Shankar jetzt ändern und versprach in einem Interview (via Comicbook), eine Animationsadaption der ikonischen Spionagereihe zu realisieren.

Fans von Solid Snake müssen sich jedoch noch gedulden. Shankar erklärte, er werde sich dem Projekt erst zu einem späteren Zeitpunkt widmen und nannte keinen konkreten Zeitrahmen: „Ich werde es schaffen, aber der Anime wird nicht 2025 erscheinen“, sagte der kreative Kopf im Interview.

Anfang April deutete Shankar in einem anderen Gespräch zudem an, nach dem Erfolg von „Devil May Cry“ möglicherweise weitere Capcom-Franchises zu adaptieren, nachdem die Serie bereits Anspielungen auf „Resident Evil“ und „Street Fighter“ enthielt. Konkrete Pläne wollte er jedoch weder bestätigen noch dementieren.

Verfilmung von Metal Gear Solid seit Jahren in der Entwicklung

Neben der von Shankar versprochenen Animationsserie befindet sich bereits seit vielen Jahren eine Verfilmung von „Metal Gear Solid“ in der Entwicklung. Das Projekt wurde von Kojima erstmals 2006 erwähnt, während Konami 2012 eine Zusammenarbeit mit Arad Productions und Columbia Pictures von Sony bekannt gab. Zudem konnte man Jordan Vogt-Roberts („Kong: Skull Island“) als Regisseur gewinnen, der selbst als großer Fan der Spielereihe gilt.

Im Dezember 2020 wurde zudem bekannt gegeben, dass Oscar Isaac („Star Wars“, „Dune“) die Hauptrolle übernehmen und Solid Snake darstellen wird. Zuletzt meldete sich Produzent Ari Arad im Juli 2024 zu Wort und versicherte, dass sich das Projekt weiterhin in Arbeit befindet und Derek Connolly („Meisterdetektiv Pikachu“) am Drehbuch schreibt. Doch vor dem Jahr 2026 sei mit dem „Metal Gear Solid“-Film nicht zu rechnen – wahrscheinlich eher noch später.

