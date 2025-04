Fallout 5: Insider stimmt auf lange Wartezeit ein und spricht von einem unangekündigten Projekt

Zum Abschluss der Woche erreichten uns weitere Gerüchte zur Zukunft der "Fallout"-Reihe. Wie der auf Xbox-Themen und mögliche Leaks spezialisierte YouTuber "Colt Eastwood" angibt, wird aktuell an einem noch unangekündigten "Fallout"-Projekt gearbeitet. Doch was hat es mit diesem auf sich?

In einer im Sommer 2023 geleakten Roadmap war nicht nur das Remaster von „The Elder Scrolls 4: Oblivion“ zu finden, das aller Voraussicht nach in der nächsten Woche erscheint.

Darüber hinaus tauchte in der Roadmap ein Remaster des 2008 veröffentlichten Endzeit-Abenteuer „Fallout 3“ auf. Nachdem es um die Neuauflage anschließend recht still wurde, kochten die Gerüchte um eine technisch überarbeitete Version vor wenigen Tagen noch einmal hoch. Auf Nachfrage bestätigte der als zuverlässige Quelle geltende Insider „NateTheHate“, dass sich das Remaster weiterhin in Arbeit befindet.

Unter Umständen wird es beim Comeback von „Fallout 3“ nicht bleiben. Stattdessen berichtet ein anderer Insider von einem weiteren „Fallout“-Projekt, das sich aktuell in Arbeit befinden soll.

Überbrückt ein Spin-off die Wartezeit zu Fallout 5?

Nachdem in der Vergangenheit sowohl Bethesdas Todd Howard als auch Phil Spencer, der Boss von Microsoft Gaming, andeuteten, dass „Fallout 5“ wohl erst in einigen Jahren erscheinen wird, wurde der auf Xbox-Themen spezialisierte YouTuber und Leaker „Colt Eastwood“ in einem Video etwas konkreter.

Da sich der Fokus von Bethesda derzeit voll und ganz auf „The Elder Scrolls 6“ richtet, könnte „Fallout 5“ im schlimmsten Fall erst 2030 oder 2031 erscheinen. Den Informationen des Leakers zufolge werden die Fans bis dahin jedoch nicht komplett auf dem Trockenen sitzen.

Stattdessen will „Colt Eastwood“ erfahren haben, dass die Entwickler von Obsidian an einem neuen „Fallout“-Projekt arbeiten. Dabei soll es sich um ein Spin-off in der Welt von „Fallout 4“ handeln, das sich in Umfang und spielerischer Umsetzung an „Fallout: New Vegas“ orientiert.

Das Spin-off erschien im Herbst 2010 für PC, PS3 und Xbox 360 und wurde ebenfalls von Obsidian entwickelt.

Wie glaubwürdig ist der Leaker?

Darüber hinaus gibt „Colt Eastwood“ an, dass das Spin-off zu „Fallout 4“ für eine Veröffentlichung im Jahr 2026 vorgesehen ist. Einen konkreten Releasezeitraum nannte er allerdings nicht. Da Obsidian kürzlich „Avowed“ veröffentlichte und derzeit am für 2025 angekündigten Rollenspiel „The Outer Worlds 2“ arbeitet, scheint ein möglicher Release Ende 2026 durchaus realistisch.

Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass die Informationen von „Colt Eastwood“ korrekt sind.

Zwar lag er mit seinen Aussagen in der Vergangenheit mehrfach richtig, doch es kam ebenso oft vor, dass sich vermeintliche Leaks, die „Colt Eastwood“ in Umlauf brachte, im Nachhinein als falsch herausstellten.

Daher sollten die Gerüchte rund um das mögliche „Fallout“-Spin-off aus dem Hause Obsidian bis zu einer offiziellen Bestätigung mit entsprechender Vorsicht genossen werden.

