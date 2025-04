Indiana Jones und der große Kreis: Auch Schwächen wurden übernommen – PS5-Port in der Analyse

In dieser Woche erschien "Indiana Jones und der Große Kreis" für die PS5. Die Performance-Analyse von Digital Foundry verrät, was die Portierung auf die Sony-Konsolen technisch zu bieten hat.

Nach dem PC- und Xbox-Release im vergangenen Dezember erschien der von MachineGames entwickelte Action-Titel „Indiana Jones und der Große Kreis“ in dieser Woche auch für die PS5.

Passend dazu haben die Kollegen von Digital Foundry eine ausführliche Performance-Analyse der Umsetzung auf Sonys Konsole veröffentlicht. Aus dieser geht hervor, dass es sich bei der PS5-Version von „Indiana Jones und der Große Kreis“ um einen soliden Port handelt, der auf der PS5 zwar eine gute Figur macht, allerdings auch die technischen Schwächen der Xbox-Series-X/S-Fassung übernimmt.

Wie auf den Xbox-Konsolen bietet „Indiana Jones und der Große Kreis“ auf der PS5 lediglich einen einzigen Grafikmodus. In diesem setzt MachineGames auf eine dynamische Auflösung, um eine flüssige Darstellung mit 60 Bildern pro Sekunde zu gewährleisten.

Wie steht es um Framerate und Auflösung?

Sowohl auf der Basis-PS5 als auch auf der PS5 Pro gibt es laut Digital Foundry im Hinblick auf die Framerate nichts zu beanstanden. Selbst in besonders hektischen Momenten oder grafisch aufwändigen Umgebungen liefert „Indiana Jones und der Große Kreis“ stabile 60 FPS. Auch bei der Bildqualität und den Texturen befindet sich die PS5-Version auf Augenhöhe mit der Xbox Series X.

„Texturqualität, Schattenauflösung und Weltdetailzeichnung im Wald werden auf allen Konsolen mit denselben Einstellungen ausgeführt“, ergänzt Digital Foundry. Zu den exklusiven Features der PS5-Version zählt die Unterstützung der adaptiven Trigger des DualSense-Controllers, die vor allem im Kampfgeschehen für eine noch intensivere Spielerfahrung sorgen.

Auf der Xbox Series X und den Standardmodellen der PS5 kommt eine dynamische Auflösung zum Einsatz, die zwischen 1200p und 1800p schwankt. Laut Digital Foundry hat die Xbox Series X in diesem Bereich die Nase vorn und liefert in nahezu jeder Spielsituation die höhere Auflösung.

„Betrachtet man beispielsweise PS5 und Series X – die denselben 1200-1800p-Bereich nutzen – wird deutlich, dass die Series X im Durchschnitt mit einer höheren Auflösung läuft. In fast jedem Szenario rendert sie mehr Pixel pro Frame, was zu einem schärferen Bild führt. Besonders sichtbar beim Hineinzoomen in die dichten Dschungeldetails des ersten Levels“, heißt es dazu.

Eine Ausnahme bildet naturgemäß die PS5 Pro, die von ihrer leistungsstärkeren Hardware profitiert. Hier liegt die Untergrenze der dynamischen Auflösung bei 1440p. Im Idealfall rendert die PS5 Pro „Indiana Jones und der Große Kreis“ sogar in nativer 4K-Auflösung.

Schwächen der Xbox-Version wurden nicht behoben

Zum Release hatte die Xbox-Version des Action-Titels mit kleineren technischen Problemen zu kämpfen. Vier Monate nach dem Xbox-Start wurden diese immer noch nicht behoben. Im Gegenteil: Die bereits im vergangenen Jahr kritisierten Schwächen wurden nahtlos auf die PS5-Version übertragen. Dazu zählen unter anderem kurze Ruckler, die regelmäßig auftreten, wenn das Spiel automatisch speichert.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Zwischensequenzen, in denen nahezu jeder Kameraschnitt mit spürbaren Frame-Drops einhergeht.

Auch die Schattenfilterung bereitet auf der PS5 dieselben Probleme wie auf den Xbox-Konsolen. Digital Foundry schreibt dazu: „Kurz gesagt: Die Schattenkarten auf den Böden des Colleges verändern ihre Detailstufe abrupt je nach deiner Nähe. Dieses Update erfolgt in festgelegten, meterlangen Schritten, was das Ganze noch offensichtlicher macht.“

Abschließend heißt es zur PS5-Portierung: „Schade, dass die Schattenfilterung so ablenkt. Sie ist wirklich der einzige Makel an einem ansonsten sehr gelungenen Gesamtpaket.“

