Palworld: Entwickler weisen Nintendo-Klage zurück und hoffen auf Fallout, Monster Hunter und Co.

„Palworld“-Entwickler Pocketpair und Nintendo befinden sich seit September 2024 in einem andauernden Rechtsstreit wegen angeblicher Patentverletzungen. Das Indie-Studio setzt sich jedoch zur Wehr und hofft für die Verteidigung nun auf Titel wie „Fallout“ oder „Monster Hunter“, die als Vergleich herangezogen wurden.

Das japanische Indie-Studio Pocketpair landete mit „Palworld“ im vergangenen Jahr einen Überraschungserfolg und zog innerhalb weniger Wochen über 25 Millionen Spieler an. Für Aufsehen sorgte das Open-World-Survival-Crafting-Spiel in den letzten Monaten jedoch auch durch einen anhaltenden Rechtsstreit mit Nintendo und The Pokémon Company.

Dieser ging im September 2024 vor Gericht, nachdem Pocketpair Patentverletzungen vorgeworfen wurden. Die Kläger fordern in Japan eine Entschädigung und einen Verkaufsstopp für „Palworld“. Pocketpair wehrt sich jedoch mit einer Berufung, deren Details nun enthüllt wurden: Zur Verteidigung zieht das Studio Vergleiche mit bekannten Titeln wie „Fallout“ und „Monster Hunter“.

Ältere Spiele als Beweis gegen Nintendo-Patente

Laut einem Bericht von Gamesfray (via VGC) hat Pocketpair im Februar „vorbereitende Schriftsätze“ eingereicht, in denen die Kernargumentation des Studios deutlich wird: Die relevanten Nintendo-Patente hätten nicht erteilt werden dürfen, da vergleichbare Spielmechaniken bereits in älteren Titeln existierten, die vor dem von Nintendo genannten Erfindungsdatum veröffentlicht wurden.

Mit Blick auf das Patent, bei dem es um das Fangen von Kreaturen durch den Einsatz von Kampffiguren oder Fangbällen geht, führt Pocketpair das eigene Spiel „Craftopia“ an, das bereits 2020 veröffentlicht wurde und dieselbe Mechanik nutzt. Auch „Rune Factory 5“, „Titanfall 2“ und „Pikmin 3“ an würde es Spielern erlauben, Monster oder Fanggegenstände durch Loslassen einer Taste freizusetzen und in eine Richtung zu werfen.

Des Weiteren führen sie an, dass „Pikmin 3 Deluxe“, „Far Cry 5“ und „Tomb Raider“ bereits unterschiedliche Arten von Wurfobjekten präsentierten. In Bezug auf die Zielauswahl und die Anzeige der Fangwahrscheinlichkeit verweist Pocketpair auf „Pocket Souls“, „Octopath Traveler“, „Monster Super League“ und „Final Fantasy XIV“.

Zur Verteidigung eines weiteren Patents, das das Fangen von Charakteren oder Kreaturen betrifft, nennt Pocketpair zusätzlich „Octopath Traveler“, „Monster Super League“, „Nexomon“, „Craftopia“, „Pikmin 3 Deluxe“, die Nukamon-Mod für „Fallout 4“ sowie „Monster Hunter 4G“ als Beispiele für bereits existierende ähnliche Spielmechaniken.

Pocketpair arbeitet weiterhin an neuen Inhalten

Trotz des anhaltenden Rechtsstreits, in dem Nintendo und The Pokémon Company eine Entschädigung von 5 Millionen Yen zuzüglich Verzugsgebühren fordern, arbeitet Pocketpair weiterhin intensiv an „Palworld“. Ende März erschien ein bedeutendes Update, das die lang erwartete Crossplay-Funktion einführte und plattformübergreifendes Spielen ermöglicht.

Auch für die Zukunft plant Pocketpair weitere Inhalte. Bereits im Dezember wurde das umfangreiche „Feybreak“-Update veröffentlicht, das zahlreiche neue Features, Gebiete, Pals und Gebäude sowie die titelgebende Insel Feybreak enthielt und die Spielerzahlen zwischenzeitlich auf über 32 Millionen ansteigen ließ. Eine veröffentlichte Roadmap gab zudem erste Einblicke in zukünftige Updates.

