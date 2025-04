PlayStation: State of Play oder Showcase im Anmarsch? Insider befeuert Spekulationen

Nach der jüngsten State of Play im Februar und dem letzten großen Showcase im Mai 2023 hält sich Sony im Vergleich zur Konkurrenz bezüglich weiterer Events in diesem Jahr bedeckt. Doch einem Insider zufolge könnten hinter den Kulissen bereits Vorbereitungen laufen.

Im vergangenen Februar gewährte Sonys jüngste State of Play Einblicke in kommende Titel, darunter die vielversprechenden Neuankündigungen „Saros“ von Housemarque, „MindsEye“ von Ex-„GTA“-Entwickler Lezlie Benzies und das Action-Adventure „Tides of Annihilation“. Große First-Party-Enthüllungen wie „Ghost of Yotei“ blieben zur Enttäuschung vieler Fans jedoch aus.

Ohnehin liegt das letzte große PlayStation Showcase aus dem Mai 2023 schon lange Zeit zurück. Und während andere Hersteller für den kommenden Sommer große Präsentationen angekündigt haben, hüllt sich Sony in Schweigen. Jedoch könnten interne Vorbereitungen für ein PlayStation-Event einem Insider zufolge aber bereits laufen.

Sony plant intern angeblich bereits ein PlayStation-Event

Bei dem besagten Insider handelt es sich um Detective Seeds, der kürzlich einen möglichen Shadow-Drop für „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ in Aussicht stellte – eine Prognose, die auch der bekannte Gaming-Journalist Jeff Grubb teilte. Zudem äußerte er sich im letzten Monat zur „Gears of War Collection“. Allerdings ist es ratsam, Informationen von Detective Seeds mit der nötigen Portion Vorsicht zu genießen.

In seinem neuesten Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) schürte der Insider jetzt die Hoffnung der PlayStation-Fans und stellte ein mögliches Event in Aussicht: „Eine Show braut sich zusammen. Sollte in ein bis zwei Wochen solidere Infos haben, die ich rausgeben kann“, so Detective Seeds. Zwar gab es keine konkreten Details, doch die nächsten Wochen sollten die Spieler wohl die Augen offenhalten.

Somit brauchen sich die Fans wohl keine Sorgen machen, dass Sony untätig bleibt. Höchstwahrscheinlich plant der PlayStation-Hersteller ebenfalls ein entsprechendes Sommer-Event. Bereits Branchenkenner Jeff Grubb ließ nach der jüngsten State of Play durchblicken, dass sich womöglich eine weitere Show für den Sommer in Planung befindet. Dem Journalisten zufolge sei man intern aber noch unentschlossen, ob es erneut eine State of Play oder ein großer Showcase wird.

Ein weiteres Indiz für ein bevorstehendes PlayStation-Event lieferte Housemarque, die Entwickler von „Returnal“. Erst vor wenigen Tagen kündigten sie eine Gameplay-Premiere ihres neuesten Projekts „Saros“ für „später in diesem Jahr“ an. Als Teil der PlayStation Studios wäre ein offizielles Event dafür der naheliegendste Rahmen.

Summer Game Fest, Xbox Showcase und Future Games Show im Juni

Während Sony also angeblich noch im Verborgenen plant, wirft das diesjährige Summer Game Fest bereits seine Schatten voraus: Wie bekannt gegeben wurde, findet das Event vom 6. bis 9. Juni 2025 statt. Das von Geoff Keighley moderierte, zweistündige Hauptevent am 6. Juni um 23 Uhr deutscher Zeit dürfte wie gewohnt mit zahlreichen Enthüllungen aufwarten und das Highlight darstellen.

Am selben Wochenende kehrt außerdem auch Microsoft mit seinem großen Xbox Games Showcase zurück, das am 8. Juni 2025 um 19 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt wird und jede Menge Spiele von First- und Third-Party-Studios in petto haben soll. Direkt im Anschluss findet obendrein eine Direct-Präsentation zu „The Outer Worlds 2“ statt, die weitere Einblicke in das Sci-Fi-Rollenspiel von Obsidian gewähren wird.

Und schon am 7. Juni kehrt die Future Games Show mit einem Sommer-Showcase zurück und verspricht „Weltpremieren und exklusive Trailer“. Die große Frage bleibt aber, ob auch Sony im Juni mit einem eigenen Event vertreten sein wird. Die Vergangenheit spricht dafür: Bereits letztes Jahr zeigte man im Rahmen des Summer Game Fest eine State of Play.

Weitere Meldungen zu PlayStation Showcase, State of Play.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren