PS Plus Premium:  24 Jahre Mitgliedschaft - geht die Wette auf?

Mitglieder von PlayStation Plus erhalten regelmäßig Zugang zu Spielen, Multiplayer-Optionen und weiteren Inhalten. Angesichts steigender Abo-Preise wird das Angebot jedoch zunehmend kostspielig. Eine bemerkenswerte Einzelaktion aus dem Jahr 2024 zeigt, welche Vorteile frühes Handeln bringen kann – sollte es zu keinen unerwarteten Überraschungen kommen.

Frühzeitig gestapelt und langfristig gespart?

Im Oktober 2024 wurde bekannt, dass ein Nutzer unter dem Reddit-Namen On_Reddit_In_Class seine PS-Plus-Mitgliedschaft bis 2048 gestapelt hatte. Die ungewöhnliche Maßnahme erfolgte in Erwartung zukünftiger Preiserhöhungen.

Der PlayStation-Spieler sicherte sich nicht nur 24 Jahre PS Plus Essential für insgesamt 1.919,76 US-Dollar, sondern nutzte auch einen seltenen Rabatt für das Upgrade auf die Premium-Stufe. Der reguläre Preis für ein PS Plus Premium-Abo liegt in den USA bei 159,99 US-Dollar pro Jahr. Doch durch eine Preisdeckelung beim Stufenwechsel zahlte er für das gesamte Premium-Upgrade lediglich 199,99 US-Dollar zusätzlich.

Damit belief sich der Gesamtbetrag für 24 Jahre PS Plus Premium auf 2.119,75 US-Dollar – was einem durchschnittlichen Jahrespreis von rund 88 US-Dollar entspricht.

Wir schreiben das Jahr 2025. Ob PlayStation Plus in der aktuellen Zusammensetzung bis 2048 bestehen bleibt, ist mehr als fraglich. Darüber ist sich auch der PS-Plus-Stapler im Klaren. „Ich freue mich natürlich, dass sich meine Wette auszahlt, aber es ist noch früh und ein langer Weg bis 2048“, erklärte er in einem Schriftwechsel mit Playstationlifestyle.

In den vergangenen Tagen wurden die Abopreise von PlayStation Plus in mehreren Regionen angehoben, darunter Länder in Südamerika. Wie wir mittlerweile wissen, auch in Kanada:

Für den vorausschauenden Reddit-Nutzer ist es keine Überraschung: „Ich denke, wenn man sich die historischen Preiserhöhungen für Abonnements ansieht (die alle über der Inflation liegen), kann man leicht voraussagen, wo die Preise aufgrund des fehlenden Preiswettbewerbs wahrscheinlich landen werden.“

Kauft und verkauft Disk-Spiele

On_Reddit_In_Class hat noch einen weiteren Spartipp auf Lager, der allerdings keinesfalls neu ist: AAA-Spiele zum Launch als Disk-Version kaufen und zügig wieder verkaufen: „Auf diese Weise habe ich neue Titel für 5 bis 10 Dollar netto gespielt“, verriet er. Das funktioniere bei fast allen Spielen. Eine Ausnahme bilden schnell im Preis fallende Ubisoft-Games und Titel, bei denen man mit dem Vorgänger ein nahezu identisches Erlebnis bekommt.

Zurück zu PlayStation Plus: Sony scheint die Preise regional bedingt schrittweise zu erhöhen. Ob oder wann Deutschland an der Reihe ist, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren