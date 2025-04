PS5 & PS4: Mit Days Gone und Forza Horizon 5 – Neuerscheinungen der Woche vom 21. bis 27. April 2025

Die neue Woche beginnt am Dienstag mit dem psychologischen Horrorspiel “Post Trauma” und dem Stealth-Actiontitel “Steel Seed”. Am Donnerstag folgt mit “Clair Obscur: Expedition 33” ein rundenbasiertes Rollenspiel, das Echtzeit-Elemente integriert.

Weiteres Highlight der Woche ist “Days Gone Remastered” mit einem Launch am Freitag. Die PS5-Version von “Forza Horizon 5″ startet am selben Tag zunächst in der 99,99 Euro teuren Premium-Fassung durch. Enthalten sind neben dem Spiel außerdem der Autopass, die Pakete “Hot Wheels” und “Rallye-Abenteuer” sowie das Willkommenspaket und eine VIP-Mitgliedschaft.

Käufer der anderen Versionen von “Forza Horizon 5″ müssen vier Tage länger warten. Hier lässt sich – wie bei allen anderen Aktionen dieser Art – darüber streiten, ob es ein Early-Access oder für die anderen Versionen ein Late-Access ist, womit der Release-Termin je nach Definition der 25. oder 29. April 2025 ist.

Neuerscheinungen bis 27. April 2025 auf PS4 und PS5

Nachfolgend sind die Spiele aufgelistet, die in den kommenden Tagen auf PS4 und PS5 den Markt erreichen:

Dienstag, 22. April 2025:

Post Trauma (PS5)

(PS5) Steel Seed (PS5)

Mittwoch, 23. April 2025:

Hegzis (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Once Upon a Puppet (PS5)

(PS5) Oppidum (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Sunderfolk (PS5)

Donnerstag, 24. April 2025:

9th Dawn Remake (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Amerzone: The Explorer’s Legacy (PS5)

(PS5) Annie: Last Hope (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Clair Obscur: Expedition 33 (PS5)

(PS5) Deep Deep Deep Nightmare (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Fatal Fury: City of the Wolves (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Logiart Grimoire (PS4)

(PS4) NanoApostle (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Super Technos World: River City & Arcade Classics (PS5)

Freitag, 25. April 2025:

Days Gone Remastered (PS5)

(PS5) EcoGnomix (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Forza Horizon 5 – Premium Edition (PS5)

(PS5) Two Strikes (PS4, PS5)

(PS4, PS5) World of Goo 2 (PS5)

Days Gone Remastered als Neuauflage für PS5

Das ursprünglich 2019 erschienene “Days Gone” wurde für die PS5 umfassend überarbeitet. Die neue Version bietet eine verbesserte visuelle Darstellung, darunter optimierte Vegetationsdarstellung, Licht- und Schatteneffekte sowie Unterstützung für variable Bildwiederholfrequenzen (VRR), sofern entsprechende Hardware vorhanden ist. Spieler können zwischen einem Modus mit erhöhter Auflösung und einem mit verbesserter Bildrate wählen.

Im Mittelpunkt steht weiterhin Deacon St. John, ein Biker, der sich in einer postpandemischen Welt gegen feindliche Gruppierungen und mutierte Kreaturen behaupten muss. Die Steuerung wurde um die Features des DualSense-Controllers erweitert, einschließlich haptischem Feedback und adaptiver Trigger.

Clair Obscur: Expedition 33 – Rollenspieldebüt mit Echtzeit-Elementen

“Clair Obscur: Expedition 33” ist das Erstlingswerk des französischen Studios Sandfall Interactive und wurde vollständig in der Unreal Engine 5 entwickelt. Das Spiel kombiniert klassische rundenbasierte Mechaniken mit Echtzeitaktionen wie Ausweichen, Parieren und präzisem Zielen.

Die Handlung spielt in einer von der Belle Époque inspirierten Welt. Eine mysteriöse Künstlerin löscht jedes Jahr Menschen eines bestimmten Alters aus, indem sie deren Zahl auf einen Monolithen malt. In der Rolle der Expedition 33 versuchen die Protagonisten, diesen Zyklus zu durchbrechen. Neben der Hauptstory bietet das Spiel optionale Quests, verborgene Orte und rekrutierbare Begleiter.

Forza Horizon 5 erstmals auf PlayStation

Mit der Premium-Edition von “Forza Horizon 5” erscheint das Open-World-Rennspiel erstmals für die PlayStation 5. Die Spielwelt orientiert sich an Mexiko und bietet eine Vielzahl an Landschaftstypen, von Dschungeln über Wüsten bis hin zu aktiven Vulkanen. Dynamische Wettereffekte wie tropische Stürme oder Staubwolken beeinflussen das Fahrverhalten und sorgen für Abwechslung.

Im Mittelpunkt steht das fiktive Horizon-Festival, bei dem Spieler an zahlreichen Rennen und Herausforderungen teilnehmen. Der Titel unterstützt sowohl Solo- als auch Mehrspielermodi und bietet eine umfangreiche Fahrzeugauswahl sowie Möglichkeiten zur Individualisierung. Horizon Realms gewährt zudem einen Blick in die Vergangenheit.

Die Standard- und Deluxe-Editions von „Forza Horizon“ erscheinen erst am 29. April 2025.

