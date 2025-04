Star Wars Ahsoka: Legendärer Jedi-Ritter und Fan-Liebling kehrt in Staffel 2 zurück

„Ahsoka“ feierte 2023 Premiere auf Disney+ und erzählte die Geschichte der ehemaligen Jedi-Schülerin Ahsoka Tano, die bereits in den Animationsserien „Star Wars: The Clone Wars“ und „Star Wars: Rebels“ zu sehen war. Als eine der erfolgreicheren „Star Wars“-Shows wurde im Januar 2024 schließlich eine zweite Staffel offiziell angekündigt.

Die neuen Episoden setzen die Reise von Ahsoka (Rosario Dawson) und ihren Gefährtinnen Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) und Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) fort, während sie weiterhin nach Ezra Bridger (Eman Esfandi) suchen und sich Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) entgegenstellen. Und jetzt wurde bestätigt, dass ein legendärer Jedi in Staffel 2 sein Comeback feiern wird.

Hayden Christiansen bestätigt Rückkehr von Anakin Skywalker

Wie Schauspieler Hayden Christiansen höchstpersönlich auf der Star Wars Celebration 2025, die an diesem Wochenende in Japan stattfand, bekannt gegeben hat (via GamesRadar), wird er in der zweiten Staffel von „Ahsoka“ als Anakin Skywalker zurückkehren. „Viel kann ich nicht verraten, aber Anakin wird für die zweite Staffel zurück sein“, gab er während des Panels auf dem Event unter tosendem Jubel der Fans bekannt.

„Es ist eine sehr fesselnde Zeit in Anakins Leben, die wir in Realfilmen nie wirklich erleben konnten“, führte er aus. „Ich erinnere mich noch, wie wir Episode 3 drehten und mit George Lucas darüber sprachen, was Anakin zwischen Episode 2 und 3 vorhatte. Er erzählte mir von den Klonkriegen und wie er dieser großartige Krieger und Anführer war. Ich dachte nur: ‚Das klingt echt cool, George.‘ Und dann, wie gut das in der Animationswelt umgesetzt wurde, war ich total begeistert, das auch in Realfilmen zu erleben.“

Veröffentlichungstermin für Staffel 2 noch unbekannt

Christiansen hatte bereits in zwei Folgen der ersten Staffel einen Auftritt in digital verjüngter Form, nachdem er zuvor auch in „Obi-Wan Kenobi“ als Anakin Skywalker bzw. Darth Vader zu sehen war. Wie umfangreich seine Rolle in der zweiten Staffel von „Ahsoka“ ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass er seiner einstigen Schülerin erneut mit Rat und Tat zur Seite stehen wird.

Weiterhin wurde auf dem „Ahsoka“-Panel offiziell bekannt gegeben, dass Rory McCann, bekannt durch „Game of Thrones“, die Rolle des Baylan Skoll übernehmen wird, nachdem der ursprüngliche Darsteller Ray Stevenson im Mai 2023 verstorben war. Auch Admiral Ackbar wird in Staffel 2 wieder mit dabei sein und eine größere Rolle im Kampf gegen Thrawn spielen.

Wie bereits bei der ersten Staffel übernimmt „Ahsoka“-Schöpfer Dave Filoni erneut die Rolle des Showrunners und Drehbuchautors und wird alle acht Episoden der zweiten Staffel persönlich verantworten. Wann die neuen Folgen erscheinen, ist aktuell aber noch unklar. Da die Produktion jedoch in Kürze anläuft, ist eine Veröffentlichung im Laufe des Jahres 2026 auf Disney+ wahrscheinlich.

