Switch 2: DLSS-Premiere nach Maß – Cyberpunk 2077 nutzt spezielle Nintendo-Version

Trotz der ausführlichen Präsentation der Nintendo Switch 2 Anfang April sind konkrete Hardware- und Leistungsdaten weiterhin unbekannt. Lediglich Andeutungen von Nvidia, dem Lieferanten des maßgeschneiderten Chips, sprechen von einer bis zu zehnfachen Grafikleistung im Vergleich zur ersten Switch.

Und auch die „extreme“ Zufriedenheit von Drittentwicklern mit der Switch-2-Leistung lässt ebenfalls aufhorchen. Ein eindrucksvolles Beispiel hierfür liefert „Cyberpunk 2077“, das zum Verkaufsstart kommt und als erster Titel auf der Switch 2 eine speziell für die Konsole optimierte DLSS-Technologie von Nvidia verwenden wird.

CD Projekt RED bestätigt: Cyberpunk 2077 mit DLSS auf der Switch 2

Wie Entwickler CD Projekt RED jetzt nämlich gegenüber Digital Foundry bestätigt hat, wird „Cyberpunk 2077“ sowohl im Handheld- als auch im Dock-Modus von den Vorteilen der DLSS-Technologie profitieren können. „Wir verwenden eine für die Nintendo Switch 2-Hardware verfügbare DLSS-Version, die von Nvidias Tensor-Kernen angetrieben wird. Das Spiel nutzt DLSS in allen vier Modi im Handheld- und Dock-Modus sowie die jeweiligen Leistungs- und Qualitätsunterschiede“, heißt es in der Stellungnahme des Studios.

Interessant ist die Tatsache, dass es sich laut CD Projekt RED um eine DLSS-Version für die Nintendo Switch 2 handelt, was impliziert, dass die Bildrekonstruktionstechnologie speziell auf die Hardware der Konsole zugeschnitten wurde. Weitere Details zur DLSS-Unterstützung der Switch 2 sind allerdings noch nicht bekannt.

Fest steht, dass „Cyberpunk 2077“ auf der Switch 2 im Performance-Modus flüssige 40 Bilder pro Sekunde erreicht, wie zuletzt auch ein entsprechendes Hands-on-Video zeigte. Im Qualitätsmodus sinkt die Bildrate auf 30 FPS. Die Auflösung variiert von 720p im Handheld-Modus auf 1080p im Dock-Modus, während zusätzlich auch HDR10 unterstützt wird.

Cyberpunk 2077 nutzt die neuen Features der Switch 2

„Cyberpunk 2077“ wird als sogenannte Ultimate Edition für die Switch 2 erscheinen und neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung „Phantom Liberty“ enthalten. Darüber hinaus punktet das Action-Rollenspiel auf der Nintendo-Konsole nicht nur mit einer guten Performance, sondern auch mit innovativen Steuerungsmöglichkeiten. So lässt sich das Spiel auch per Gyrosensor steuern, und dank der neuen Joy-Cons ist sogar eine Maussteuerung möglich. Der Touchscreen erlaubt zudem eine intuitive Bedienung des Inventars per Tippen, Wischen und Zoomen.

Erscheinen wird „Cyberpunk 2077“ für die Switch 2 pünktlich zum Launch der Konsole, der weltweit am 5. Juni 2025 erfolgen wird. Alternativ bietet Nintendo ein Bundle mit „Mario Kart World“ für 509,99 Euro an. Die Switch 2 kann bereits bei ausgewählten Händlern und im My Nintendo Store vorbestellt werden – wobei die hohe Nachfrage in einigen Fällen schon zu Engpässen führt.

