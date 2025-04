Diablo 4: Blizzard kündigt Crossover mit Kult-Anime an – Erster Teaser stimmt darauf ein

Vor wenigen Tagen wandte sich Adam Fletcher, Social-Media-Manager bei Blizzard, an die Community und versprach den Spielern, dass das Team noch diverse Überraschungen zu „Diablo 4“ in petto habe.

Am Wochenende ließ Blizzard diesen Worten Taten folgen und kündigte das erste Crossover in der düsteren Welt des Action-Rollenspiels an. Dieses richtet sich an Fans des Kult-Manga beziehungsweise des beliebten Animes „Berserk“ und wird sowohl in „Diablo 4“ als auch im Mobile-Ableger „Diablo Immortal“ verfügbar sein.

Begleitet wurde die Ankündigung von einem ersten Teaser-Trailer, in dem ein Barbar Guts‘ ikonische Berserker-Rüstung trägt und den Drachentöter schwingt.

Worauf dürfen sich Fans von Beserk freuen?

Abgesehen von dem kurzen Teaser hält sich Blizzard mit konkreten Details zum Crossover bislang vornehm zurück. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich im Rahmen des Crossovers verschiedene kosmetische Extras im Stil von „Berserk“ freischalten lassen. Ob darüber hinaus weitere Inhalte wie etwa exklusive Quests ihren Weg ins Spiel finden, bleibt abzuwarten.

Zudem ist unklar, wann mit dem Start des Crossovers zu rechnen ist. Sollte Blizzard weitere Informationen zu diesem Thema veröffentlichen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Kürzlich stellte Blizzard eine offizielle Roadmap zu „Diablo 4“ vor, die verrät, mit welchen Inhalten wir in den kommenden Monaten rechnen dürfen. Neben den obligatorischen Seasons plant Blizzard neue Features wie eine Maus- und Tastatur-Unterstützung auf den Konsolen.

Zudem arbeiten die Entwickler selbstverständlich an der nächsten großen Erweiterung. Diese soll allerdings erst 2026 erscheinen.

Community kritisierte die Roadmap

Wie in den Stunden nach der Veröffentlichung der Roadmap deutlich wurde, kam diese bei den Spielern alles andere als gut an. Vor allem die Tatsache, dass im Prinzip kaum überraschende Inhalte oder Content, mit dem Blizzard neue Wege geht, in Aussicht gestellt wurden, stieß einem Teil der Nutzer sauer auf.

Ein Spieler kommentierte seine Kritik wie folgt: „Wenn das euer Fahrplan für das gesamte Jahr 2025 ist, dann habt ihr versagt. Ich habe so lange darauf gewartet, dass ihr Diablo 4 unterhaltsam macht. Ich bin damit fertig.“

Wie Fletcher bezugnehmend auf diese Aussage betonte, ist die veröffentlichte Roadmap lediglich temporärer Natur. Weitere Inhalte sind demnach geplant und sollen zu gegebener Zeit angekündigt werden.

Weitere Meldungen zu Diablo 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren