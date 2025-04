Doom The Dark Ages: Blutige Action, rockige Klänge & schaurige Dämonen im neuen Trailer

Doom The Dark Ages:

Im nächsten Monat kehrt die beliebte Shooter-Reihe mit "Doom: The Dark Ages" auf die Konsolen und den PC zurück. Ein frisch veröffentlichter Trailer liefert reichlich neues Gameplay und stimmt auf die Action ein.

Zu den potenziellen Highlights der kommenden Wochen zählt sicherlich der düstere First-Person-Shooter „Doom: The Dark Ages“, der bereits in unserer ausführlichen Vorschau bleibenden Eindruck hinterließ.

Wenige Wochen vor dem offiziellen Release stellten Bethesda und id Software einen neuen Trailer zu „Doom: The Dark Ages“ bereit. In dem Trailer gehen die Entwickler etwas näher auf die Geschichte ein und stellen euch ausgewählte Bösewichte vor, mit denen ihr es im neuen „Doom“ zu tun bekommt.

Die gewohnt rockigen Klänge, reichlich blutige Action und ein Blick auf die Waffen, mit denen ihr den Kampf gegen die Dämonen und mächtigen Bosse aufnehmt, dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen.

Erlebt die Entstehungsgeschichte des Doom-Slayers

Im Vergleich mit den letzten beiden Ablegern der modernen „Doom“-Reihe bietet euch „The Dark Ages“ diverse Neuerungen. Dies fängt bereits beim Setting an, bei dem die Entwickler von id Software auf eine düstere Mittelalterwelt setzen. Die Geschichte von „The Dark Ages“ beleuchtet die Entstehung des Doom-Slayers und verrät euch, wie aus diesem der legendäre Krieger wurde, der sich den Horden der Hölle entgegenstellt.

„Als Superwaffe der Götter und Könige zerfetzt du Gegner mit verheerenden Lieblingswaffen wie der Super-Schrotflinte, während du gleichzeitig eine Vielzahl neuer knochenberstender Waffen schwingst, darunter die vielseitige Schildsäge“, so id Software.

Zu den weiteren Neuerungen von „The Dark Ages“ gehört die Möglichkeit, auf dem Rücken eines mächtigen Drachen Platz zu nehmen. Mit diesem zieht ihr nicht nur in die Schlacht.

Darüber hinaus versetzt euch das Ungetüm in die Lage, Areale und Gebiete zu erkunden, die der Doom-Slayer alleine nicht erreichen würde.

Entwickler verzichten bewusst auf einen Multiplayer

In einer Frage-und-Antwort-Runde verriet Executive Producer Marty Stratton Anfang des Jahres, dass sich sein Team bei den Arbeiten an „Doom: The Dark Ages“ bewusst gegen einen Multiplayer entschied. „Wir wollten uns im Grunde die Freiheit geben, Dinge wie den Atlan und die Mech-Erfahrung sowie die Drachen-Erfahrung zu schaffen“, erklärte Stratton die Entscheidung.

„Diese sind fast wie Mini-Spiele innerhalb des Spiels. Wir wissen, dass unsere Kampagnen in großem Maße der Grund sind, warum die Leute die modernen Doom-Spiele spielen.“

„Doom: The Dark Ages“ erscheint am 15. Mai 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Im PlayStation Store bietet Bethesda zwei Versionen an. Neben der Standard Edition für 79,99 Euro wartet die Premium Edition, die sich interessierte Spieler für 109,99 Euro sichern können.

Zu den exklusiven Inhalten der Premium Edition gehören ein 2-tägiger Vorabzugriff auf das Spiel, der kommende Kampagnen-DLC oder digitale Extras wie ein Artbook und der Soundtrack.

