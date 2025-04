Fortnite: Erste vollständige Star-Wars-Season angekündigt – Trailer zeigt Darth Jar Jar und mehr

In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Crossovers zwischen „Fortnite“ und „Star Wars“ doch die kommende Season mit dem Titel „Galactic Battle“ wird erstmals vollständig im Zeichen des Sternenkriegs stehen. Ein erster Trailer liefert bereits einen Vorgeschmack auf die Inhalte und zeigt unter anderem den dunklen Sithlord Darth Jar Jar.

Der Battle-Royale-Shooter „Fortnite“ ist dafür bekannt, Crossover mit beliebten Franchises aus Film, Fernsehen, Comics und anderen Videospielen zu veranstalten. Vor allem Kooperationen mit „Star Wars“ brachten in der Vergangenheit schon des Öfteren zeitlich begrenzte Events und Skins bekannter Charaktere ins Spiel.

Doch die kommende „Fortnite“-Season, Staffel 6, Kapitel 3, wird erstmals komplett im Zeichen von „Star Wars“ stehen. Die Enthüllung erfolgte im Rahmen der Star Wars Celebration 2025, die am vergangenen Wochenende in Japan stattfand. Unter dem Titel „Fortnite: Galactic Battle“ dürfen sich Spieler ab dem 2. Mai auf zahlreiche neue Inhalte freuen.

Eine fünfteilige Star-Wars-Saga in Fortnite

Wie Epic Games und Disney in einer Pressemitteilung (via VGC) bekannt gegeben haben, wird sich die Season über fünf separate Teile erstrecken, die jeweils ein anderes Thema und dementsprechend auch neue Inhalte in Form von kosmetischen Gegenständen, Events und Updates bieten wird. Passend dazu wurde auch eine Mini-Roadmap veröffentlicht, die einen Überblick liefert:

2. Mai: Imperiale Übernahme

Imperiale Übernahme 8. Mai: Der Sog der Macht

Der Sog der Macht 22. Mai: Der Aufstieg des Mandalorianers

Der Aufstieg des Mandalorianers 29. Mai: Bombardierung eines Sternenzerstörers

Bombardierung eines Sternenzerstörers 7. Juni: Sabotage des Todessterns

Laut einer Pressemitteilung wird die „fünfteilige Saga“ in einem narrativen Live-Event im Spiel ihren Höhepunkt finden und den Spielern das Gefühl geben, das Schicksal der gesamten Galaxie zu bestimmen. Parallel dazu wird ein neuer „Star Wars“-Battle Pass eingeführt und der Item-Shop erweitert. Spieler können sich zudem darauf freuen, X-Wings und TIE-Fighter zu steuern. Einen ersten Eindruck der Inhalte bietet ein kurzer Trailer, der unter anderem Darth Jar Jar in Aktion präsentiert.

Spieler wünschen sich Lichtschwert-Spitzhacken

Währenddessen hoffen die Spieler darauf, dass ihnen mit der kommenden „Star Wars“-Season ein Wunsch erfüllt wird, der bereits seit dem ersten Crossover mit dem Krieg der Sterne besteht: die Lichtschwert-Spitzhacken. Auf dem Kurznachrichtendienst X wurde bereits ein entsprechender Aufruf (via TheGamer) von den Fans ins Leben gerufen, die zum aktuellen Zeitpunkt bereits über 30.000 Likes erhalten hat.

Ein Indiz dafür, dass dieser Wunsch diesmal auch tatsächlich in Erfüllung gehen könnte, liefert der X-Nutzer KiriBuilds. Er entdeckte eine Umfrage von Epic, in der Spieler befragt wurden, ob sie es stören würde, wenn Kollaborations-Spitzhacken und -Waffen dasselbe Modell verwenden würden. Bisher waren Lichtschwerter in Crossover-Events lediglich als Waffen vertreten. Die Umfrage deutet jedoch auf eine mögliche Meinungsänderung bei Entwickler Epic hin.

