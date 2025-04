PS5: Microsoft mischt mit Forza Horizon 5 und Co die Vorbesteller-Charts auf

Die Vorbesteller-Charts im PlayStation-Store geben einen Ausblick darauf, welche Titel vor ihrem offiziellen Launch besonders gefragt sind. Ganz hoch im Kurz steht kurz vor dem Release das Xbox-Rennspiel „Forza Horizon 5“, das in gleich drei Varianten vertreten ist.

Spitzenreiter der noch jungen Woche ist die „Forza Horizon 5 Premium Edition“, gefolgt von der Standard-Version des Titels. Platz acht schnappte sich die Deluxe-Edition. Die Rennspielreihe von Playground Games bleibt damit auch Jahre nach dem ursprünglichen Release ein Verkaufsmagnet. Käufer der rund 100 Euro teuren Premium-Edition dürfen schon in dieser Woche loslegen.

F1-Feeling und Zombies

Auf Platz drei der meistverkauften Vorbestellungen folgt die „F1 25 Iconic Edition“, die mit exklusiven Inhalten aufwartet und Ende Mai ins Rennen geschickt wird. Auch hier werden rund 100 Euro fällig.

Strategie-Fans sichern sich unterdessen verschiedene Editionen der „Age of Empires 2 Definitive Edition“, darunter eine Premium- und eine Standard-Fassung. Auch das Bundle mit „Age of Mythology“ findet sich unter den Top-Platzierungen.

FromSoftware steuert „Elden Ring Nightreign“ bei. Die Deluxe Edition liegt vor der Standardversion. Ebenfalls in zwei Varianten vertreten ist das Rollenspiel „Clair Obscur Expedition 33“, das mit ungewöhnlicher Grafik und Erzählweise punkten soll.

Mit „Death Stranding 2 On the Beach“ ist ein weiterer Hideo-Kojima-Titel in den Charts vertreten. „Doom The Dark Ages“, das kommende Kapitel der bekannten Shooter-Reihe, verweilt in einer Standard- und einer Premium-Fassung in den Charts.

Nachfolgend die Top 20 der meistverkauften Vorbestellungen im PlayStation-Store:

Forza Horizon 5 Premium Edition (99,99 Euro) Forza Horizon 5 Standard Edition (69,99 Euro) F1 25 Iconic Edition (99,99 Euro) Days Gone Remastered (49,99 Euro) Clair Obscur Expedition 33 (49,99 Euro) Clair Obscur Expedition 33 Deluxe Edition (59,99 Euro) Age of Empires 2 Definitive Edition Premium Edition (59,99 Euro) Forza Horizon 5 Deluxe Edition (89,99 Euro) Elden Ring Nightreign Deluxe Edition (54,99 Euro) Rematch (24,99 Euro) Rematch Elite Edition (44,99 Euro) Doom The Dark Ages Premium Edition (109,99 Euro) Age of Empires 2 Definitive Edition Standard Edition (39,99 Euro) Death Stranding 2 On the Beach Digital Deluxe Edition (89,99 Euro) RoadCraft Rebuild Edition (49,99 Euro) Doom The Dark Ages (79,99 Euro) Elden Ring Nightreign (39,99 Euro) MindsEye (59,99 Euro) Age of Empires 2 + Age of Mythology Premium Edition Bundle (99,99 Euro) Rematch Pro Edition (34,99 Euro)

Bemerkenswert: Insgesamt nehmen die Spiele unter der Flagge von Microsoft acht der 20 Ränge ein. Sony selbst kommt auf einen deutlich geringeren Anteil.

