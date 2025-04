PS6: Handheld soll PS5-Spiele ohne Entwickler-Aufwand abspielen – Gerücht 

Mit der Switch sorgte Nintendo im Jahr 2017 maßgeblich für eine Wiederbelebung des Handheld-Markts und bereitete den Weg für weitere Geräte wie beispielsweise Valves Steam Deck. Auch Sony veröffentlichte mit dem PS Portal eine ähnliche Plattform, auch wenn diese das Gaming lediglich via Streaming und Cloud ermöglicht.

Trotzdem wurde PS Portal ein Erfolg und soll Sony laut Gerüchten dazu bewogen haben, nach dem Scheitern der PS Vita mit einem vollwertigen Handheld in den umkämpften Markt zurückzukehren. Angeblich handelt es sich um eine tragbare PS6, die PS5-Spiele wiedergeben kann – und das offenbar einfacher, als bisher angenommen.

PS6-Handheld soll mit PS5 kompatibel sein

Laut dem bekannten Leaker Kepler, der in der Vergangenheit bereits korrekte Informationen zur PS5 Pro lieferte, soll der angebliche PS6-Handheld mit den Shader-Binärdateien der PS5 kompatibel sein, wie er jetzt in einem NeoGAF-Beitrag (via GamingBolt) mitteilte. Das würde bedeuten, dass PS5-Spiele ohne Mehraufwand der Entwickler auf dem Handheld gespielt werden könnten.

Kepler erklärte, dass dank dieser Kompatibilität der Shader-Binärdateien keine zusätzliche Kompilierung nötig wäre, sodass die Spiele grundsätzlich einwandfrei laufen sollten. Der Insider weist jedoch darauf hin, dass die Performance möglicherweise nicht optimal ausfällt. Aus diesem Grund könnten Entwickler entsprechende Updates veröffentlichen, um höhere Bildraten zu ermöglichen.

Anhaltende Spekulationen um PlayStation-Handheld

Erst letzte Woche lieferte Kepler weitere Informationen zum mutmaßlichen PS6-Handheld und enthüllte, dass ein „15-Watt-SoC im 3-nm-Verfahren“ verbaut sein soll – ein Chip, der im Gegensatz zum SoC der stationären PS6 primär für niedrige Spannungen optimiert ist. Dies würde jedoch bedeuten, dass auf dem Handheld nur optisch reduzierte PS6-Spiele laufen könnten. Laut Kepler läge die Leistung in etwa zwischen einer PS5 und Xbox Series S.

Dass der PS6-Handheld aber tatsächlich PS5-Spiele nativ wiedergeben kann, berichtete Bloomberg bereits letztes Jahr und bestätigte zugleich, dass Sony an einem Handheld arbeitet, um „die Zielgruppe zu erweitern und Nintendo im Markt für tragbare Spielekonsolen Konkurrenz zu machen“. Auch Branchenkenner Tom Henderson deutete im Sommer letzten Jahres an, dass Sony den Handheld-Markt aufgrund des PS-Portal-Erfolgs genauer beobachte.

Doch während eine offizielle Ankündigung seitens Sony bislang noch aussteht, hat Microsofts Gaming-Oberhaupt Phil Spencer unlängst bestätigt, dass man ebenfalls an einem Xbox-Handheld arbeitet. Noch in diesem Jahr könnte ein Gerät in Zusammenarbeit mit ASUS erscheinen, um entsprechende Erfahrung sammeln zu können. Eine eigenständige Plattform sei hingegen für das Jahr 2027 zu erwarten.

